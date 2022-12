Concorsi Sicilia: ASP, Comuni e enti nell’Isola assumono

Concorsi Sicilia, con l'arrivo ormai imminente del nuovo anno, numerose aziende, enti e comuni cercano personale in Sicilia: ecco quali sono i concorsi più gettonati.

Concorsi Sicilia: con l’imminente arrivo dell’anno nuovo sono numerose le aziende e gli enti che cercano personale diplomato e laureato in Sicilia. Tra questi, il Comune di Messina, l’ASP di Siracusa, e la RAP di Palermo: ecco quali sono le offerte più vantaggiose al momento.

Concorsi Sicilia: la RAP di Palermo assume

Attraverso il concorso RAP sono previste numerose assunzioni a Palermo, in quanto esso è finalizzato a coprire 306 posti di lavoro. La selezione è indicata anche per i candidati in possesso di licenza media, e si prevede l’inserimento a tempo indeterminato presso l’Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 27 gennaio 2023: ecco tutte le informazioni sul bando e sui requisiti.

Requisiti

Per partecipare al concorso Risorse Ambiente Palermo, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti in materia di quiescenza al momento dell’eventuale assunzione;

e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti in materia di quiescenza al momento dell’eventuale assunzione; cittadinanza italiana o di uno Stato membro della U.E. (in tal caso si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana);

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

assenza di interdizione dai pubblici uffici, nonché assenza di dichiarazione di temporanea interdizione o inabilitazione;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

non essere mai stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico, né essere stati già dichiarati decaduti dallo stesso;

non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la RAP S.p.A.;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di istruzione di Scuola Secondaria di primo grado (licenza media);

patente di guida in corso di validità, con obbligo di indicazione degli estremi identificativi (numero, data di rilascio e data scadenza) esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione.

Selezione

I candidati verranno selezionati attraverso la valutazione dei titoli e con il superamento della prova di idoneità. La procedura sarà suddivisa nella seguente maniera:

prima fase: valutazione dei titoli auto-dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione alla selezione. Conclusa questa fase verrà formulata una prima graduatoria di merito;

auto-dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione alla selezione. Conclusa questa fase verrà formulata una prima graduatoria di merito; seconda fase: verifica da parte della Commissione esaminatrice dei titoli che, a pena esclusione, devono essere allegati alla domanda e di quelli che hanno concorso alla determinazione del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria di merito definita nella prima fase. Anche al termine di questo secondo step verrà redatta una graduatoria intermedia di merito;

da parte della Commissione esaminatrice dei titoli che, a pena esclusione, devono essere allegati alla domanda e di quelli che hanno concorso alla determinazione del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria di merito definita nella prima fase. Anche al termine di questo secondo step verrà redatta una graduatoria intermedia di merito; terza fase: una prova scritta di idoneità di n. 50 domande a risposta multipla alla quale saranno sottoposti soltanto i primi 3.000 candidati posizionati nella graduatoria redatta a conclusione delle precedenti fasi selettive, ai quali si aggiungono tutti coloro che hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli che dà diritto alla riserva di posti.

Dopo la terza fase verrà realizzata una graduatoria di merito dove verranno inseriti i concorrenti che hanno superato la prova di idoneità. Successivamente, la RAP deciderà quali soggetti verranno assunti dopo aver verificato la presenza dei requisiti richiesti necessari e con la valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro e non oltre il 27 gennaio 2023 in modalità telematica su una piattaforma con l’ausilio dei dati SPID. Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Concorsi Sicilia: Comune di Messina

Anche il Comune di Messina cerca personale: in particolare, è stato indetto quindi un concorso finalizzato per l’assunzione di 341 nuove unità ma il piano del Comune di Messina è quello di coprire entro il 2024 ben 616 posti di lavoro. Le unità saranno inquadrate nell’ambito della categoria C o D e si cercano i seguenti profili: 100 funzionari tecnici, 79 i funzionari amministrativi, 25 quelli contabili, 5 dell’area di vigilanza, 5 avvocati, 20 funzionari legali, a cui si aggiungono della categoria C, 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili e 50 istruttori tecnici.

Le domande per accedere al concorso possono essere inviate a partire dal 16 gennaio fino alla mezzanotte del 15 febbraio. Si ricorda che la presentazione della domanda avverrà solo per via telematica, per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando.

Concorsi Sicilia: ASP di Siracusa

Anche l’ASP di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 99 posti da dirigente medico e veterinario a tempo indeterminato, nelle seguenti discipline:

dodici posti disciplina: anestesia e rianimazione;

venti posti disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

due posti disciplina: malattie dell’apparato respiratorio;

tre posti disciplina: malattie infettive;

due posti disciplina: ematologia;

cinque posti disciplina: geriatria;

cinque posti disciplina: medicina fisica e riabilitazione;

dieci posti disciplina: psichiatria;

un posto disciplina: urologia;

un posto disciplina: farmacologia e tossicologia clinica;

quattro posti disciplina: medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;

un posto disciplina: Direzione medica di presidio ospedaliero;

due posti disciplina: neurologia;

dieci posti disciplina: ostetricia e ginecologia;

un posto disciplina: otorinolaringoiatria;

un posto disciplina: radiodiagnostica;

dodici posti disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;

due posti disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica;

due posti dirigente veterinario disciplina: sanità animale;

un posto dirigente veterinario disciplina: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

due posti dirigente veterinario disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Per ulteriori informazioni sulle prove e sulla presentazione delle domande, si consiglia di visionare il bando.