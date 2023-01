Concorso Guardia di Finanza 2023, bando per tenenti: requisiti e procedure

Concorso Guardia di Finanza: reso pubblico un nuovo bando volto al reclutamento di nuovi tenenti. Di seguito requisiti da possedere e procedure da seguire.

Concorso Guardia di Finanza 2023: a darne notizia la Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 dicembre. Reso pubblico, di fatto, un nuovo interessante bando. La procedura, per titoli ed esami, è volta al reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnicologistico-amministrativo” del Corpo della GdF. Ma cosa sapere in merito? Di seguito le principali informazioni, utili agli interessati.

Concorso Guardia di Finanza: i ruoli da coprire

Tramite la nuova procedura concorsuale, si ricercano 15 tenenti. In particolare:

4 per amministrazione ;

; 3 per telematica ;

; 3 per infrastrutture ;

; 1 per motorizzazione-settore navale ;

; 2 per sanità ;

; 2 per psicologia.

È bene precisare che gli interessati possono concorrere per una sola categoria di posti.

I principali requisiti

Il Concorso Guardia di Finanza in questione è riservato, in primo luogo, ai cittadini italiani che, alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età (siano, dunque, nati in data non antecedente al 1° dicembre 1990). Altro requisito fondamentale è, poi, la laurea specialistica o la laurea magistrale (o titolo equipollente) in discipline attinenti alle specialità per la quale si concorre.

Tra gli altri requisiti richiesti, spiccano i seguenti:

il possesso dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo; non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.

Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorso Guardia di Finanza: la domanda di partecipazione

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12.00 del 26 gennaio 2023.

Si esplicita che la domanda andrà compilata esclusivamente in via telematica tramite la procedura guidata disponibile sul portale concorsi online all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it.