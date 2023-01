Emirates Airlines, assunzioni: si cercano assistenti di volo anche in Sicilia

Emirates Airlines, assunzioni: la nota compagnia aerea cerca assistenti di volo da inserire nella compagnia con open day previsti anche a Catania e a Palermo.

Emirates Airlines assunzioni: la nota compagnia aerea ha reso pubblico un calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day e sono state fissate delle selezioni anche in Sicilia. Ecco tutto quello che c’ è da sapere in merito a questa nuova campagna di assunzioni.

Emirates Airlines: assunzioni

Emirates Airlines sta organizzando dei recruiting day finalizzati per la copertura di posti di lavoro per assistenti di volo. La nota compagnia araba cerca dei nuovi assistenti da inserire nelle sue tappe europee: nello specifico i Cabin Crew Open Day sono giornate interamente dedicate al recruiting, durante quest’eventi i responsabili delle Risorse Umane presentano l’azienda e successivamente individuano i candidati migliori.

Si tratta dunque di interessanti opportunità per essere selezionati per lavorare presso la compagnia aerea e per tutti quelli che cercano un lavoro in questo settore.

Emirates Airlines, assunzioni: requisiti

Le opportunità lavorative presso Emirates Airlines come assistenti di volo sono rivolte a candidati con i seguenti requisiti:

aver maturato un anno di esperienza nell’ospitalità o nell’ambito del servizio clienti;

possedere i requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti;

portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili;

per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili; altezza non inferiore a 160 cm;

diploma di scuola superiore;

fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). La conoscenza anche di altre lingue straniere è considerata un plus;

assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme;

flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo e amichevole, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove e di culture diverse.

Emirates Airlines, assunzioni: i giorni di selezione

Tutti gli interessati potranno iscriversi alle prossime selezioni che saranno in Italia: alcune di questi sono aperti mentre altri ad invito, quindi è l’azienda che decide quali candidati potranno partecipare quel giorno. Di seguito il calendario degli incontri:

Milano, 9 gennaio alle 9.00 presso il Best Western Plus Hotel Galles;

Roma, 10 gennaio alle 9.00 presso il Radisson Blu GHR Hotel;

Genova, 12 gennaio alle ore 9.00 presso il Best Western Plus City Hotel;

Venezia, 15 gennaio alle ore 9.00 presso Hilton Garden Inn Venice;

Firenze, 23 gennaio alle ore 9.00 presso il NH Firenze;

Palermo , il 25 gennaio alle ore 9.00 presso il Grand Hotel;

, il 25 gennaio alle ore 9.00 presso il Grand Hotel; Padova, il 27 gennaio alle ore 9.00 presso Hotel NH;

Torino, il 29 gennaio alle ore 9.00 presso Novotel;

Catania , data da definirsi;

, data da definirsi; Reggio Calabria, data da definirsi;

Venezia, data da definirsi.

I candidati dovranno presentarsi all’evento col loro curriculum vitae e con una foto.