Emirates Airlines cerca assistenti di volo: selezioni anche a Catania

La nota compagnia Emirates Airlines ricerca assistenti di volo in tutta Italia. Le selezioni si terranno anche a Catania. Ecco come candidarsi.

Emirates Airlines è la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi con sede a Dubai. È la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall’hub Aeroporto Internazionale di Dubai verso 161 destinazioni in 6 continenti. Ogni anno la compagnia organizza i Recruiting Days anche in Italia, in cui i candidati incontrano i responsabili delle Risorse Umane.

Selezioni a Catania e Palermo

Le selezioni si terranno in tutta Italia e anche a Catania il 27 aprile 2023 e a Palermo l’8 aprile 2023. Per poter partecipare si deve essere in possesso di alcuni requisiti minimi.

Aver maturato un anno di esperienza nell’ospitalità o nell’ambito del servizio clienti.

Portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili.

Possedere i requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti.

Altezza non inferiore a 160 cm.

Diploma di scuola superiore .

. Buone capacità di problem solving.

Ottima conoscenza dell’inglese (scritta e parlata), la conoscenza di altre lingue è considerata un plus.

(scritta e parlata), la conoscenza di altre lingue è considerata un plus. Idoneità fisica.

Assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme.

in parti del corpo visibili indossando l’uniforme. Buona educazione.

Capacità di lavorare in un team e di interagire con persone di culture diverse.

Per poter inoltrare la propria candidatura è necessario effettuare il login sul sito di Emirates alla sezione lavora con noi.