Lavoro Catania, la S.A.C. assume: le figure ricercate

Lavoro Catania: la Società Aeroporto Catania (SAC), avvalendosi di “Generazione Vincente SpA Agenzia per il lavoro”, ha avviato una procedura di selezione per diverse posizioni lavorative, per cui è possibile candidarsi dalle ore 12:00 del 27/03/2023 alle ore 12:00 del 15/04/2023. Di seguito le informazioni necessarie riguardo i profili richiesti.

E -commerce specialist

Una delle offerte lavoro Catania aperte dalla SAC riguarda il posto di e-commerce specialist. Le principali attività da svolgere sono le seguenti:

definizione ed attuazione della strategia di marketing, con particolare focus sulle attività di customer acquisition e retention;

esecuzione, monitoraggio e ottimizzazione di campagne di paid advertising (search, display, social adv, remarketing);

gestione dei contenuti sui portali e-commerce e sul sito web della società, di basilari aspetti grafici;

esecuzione di campagne di e-mail marketing;

supervisione delle attività di implementazione di nuove funzionalità;

analisi e ottimizzazione della UX, delle principali metriche tramite tool di web analytics;

gestione dei partner esterni nelle attività di sviluppo e implementazioni.

Plant manager

Le principali attività assegnate:

definire le strategie di sviluppo impiantistico e di prevenzione incendi, coerentemente con il Piano di Sviluppo Aeroportuale ed il Piano di Utilizzo Aeroportuale;

gestire tutte le attività impiantistiche e antincendio nell’ambito degli investimenti infrastrutturali, assicurando la corretta pianificazione;

coordinare e verificare gli scambi informativi con le altre Direzioni, relativamente agli aspetti impiantistici e antincendio;

redigere gli studi di fattibilità preliminari degli interventi pianificati e monitorare i progetti di sviluppo del Contratto di Programma.

Program manager

Ecco le attività base lavoro Catania che svolge un program manager:

assicurare la corretta gestione e consegna dei progetti strategici assegnati sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto dei tempi e dei costi, provvedendo al coordinamento efficace delle risorse assegnate e mantenendo costanti rapporti con gli Enti preposti;

assicurare una continua supervisione dei progetti fin dalla fase di preventivazione, esaminando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e suggerendo eventuali azioni correttive e/o modifiche rese necessarie dallo sviluppo del progetto, elaborazione degli stati di avanzamento da fornire, periodicamente, al Direttore Engineering;

esaminare e valutare gli eventuali extra costi e/o riserve conseguenti a modifiche e/o richieste delle funzioni interne e/o dei fornitori/appaltatori, segnalandoli al responsabile e verificando la congruenza con il budget assegnato e con i documenti progettuali e contrattuali;

svolgere il ruolo di Responsabile Unico del procedimento per gli appalti gestiti dall’area e relativamente a tutti gli aspetti tecnici, gestionali ed amministrativi. Gestire cambiamenti e rischi (Change and Risk management) a livello di progetto.

Project manager

Le principali attività:

garantire il corretto svolgimento e completamento dei progetti assegnati, gestendo operativamente i lavori secondo il programma definito per assicurare l’esecuzione delle opere approvate nel piano investimenti, avendo cura anche degli aspetti tecnici, amministrativi e legali correlati alle attività stesse;

valutare eventuali azioni correttive e/o modifiche rese necessarie dallo sviluppo del progetto e fornire l’elaborazione degli stati di avanzamento settimanalmente alle funzioni preposte;

definire e coordinare le attività interne e dei fornitori relative al commissioning, all’avviamento e al collaudo delle opere in conformità ai tempi assegnati ed alle risorse disponibili;

programmare e curare l’approntamento della documentazione tecnica secondo i tempi programmati, assicurando la congruenza tra progettazione esecutiva, specifiche di progetto ed esecuzione;

svolgere il ruolo di Direttore Lavori o Direttore Operativo per gli appalti gestiti dall’area, qualora i carichi di lavoro lo permettano.

Responsabile amministrativo

Di seguito le attività principali:

garantire l’aggiornamento e coordinamento dei servizi contabili;

assicurare il puntuale adempimento e gli eventuali adeguamenti di natura fiscale ed amministrativa;

gestire le scritture contabili fino all’elaborazione del bilancio;

garantire l’esattezza dei registri contabili;

predisporre le dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali;

garantire gli adempimenti amministrativi fiscali specifici previsti dalla normativa di settore.

Responsabile marketing

Lavoro Catania: ecco le principali attività di un responsabile marketing.

Definizione e attuazione della strategia di marketing, con particolare focus sulle attività di customer acquisition e retention;

definire e attuare la strategia di comunicazione digitale dell’azienda, con obiettivi di brand awareness e/o lead generation;

coordinare le attività di advertising sul web, sui motori di ricerca e sui social network;

svolgere analisi sui target e sulle performance delle campagne di comunicazione per ottimizzare KPI e ROI;

curare la comunicazione sulle properties digitali dell’azienda;

ottimizzare i contenuti in ottica SEO;

gestire le campagne di e-mail marketing e di Digital PR.

Tecnico bandi e gare

Ecco le principali attività da svolgere:

fornire assistenza legale alle altre strutture aziendali al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività relative alla programmazione, strutturazione, indizione delle procedure di gara e/o affidamento di lavori, servizi, forniture, alla successiva contrattualizzazione ed al supporto nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto delle tempistiche concordate nei piani annuali delle attività;

predisporre la lettera di invito, i bandi di gara, le nomine delle commissioni e le successive lettere di aggiudicazione;

predisporre i contratti dopo l’aggiudicazione.

Tecnico sicurezza lavoro

Le attività principali:

redazione ed aggiornamento DVR Aziendale, dei suoi allegati e del DUVRI;

valutazione e individuazione dei fattori di rischio ed applicazione delle misure necessarie alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

elaborazione procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

partecipazione a riunioni con Enti Istituzionali in materia di Sicurezza Lavoro;

aggiornamento normativa vigente in materia di sicurezza lavoro e antincendio.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai siti dell’Aeroporto di Catania e dell’agenzia di lavoro indicata.