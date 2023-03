Concorso Agenzia delle entrate, in arrivo 9 mila posti di lavoro: i profili

In arrivo 9 mila assunzioni all'Agenzia delle entrate. Di seguito tutte le info utili e i requisiti richiesti per poter partecipare al concorso.

In arrivo nuovi concorsi Agenzia delle entrate nel 2023 e 2024 per assumere circa 9 mila risorse. Infatti, in base al programma di pubblicazione dei bandi di concorso dell’ente saranno indette nuove procedure concorsuali per oltre 5 mila assunzioni, tra cui anche quelle programmate per lo scorso anno e non ancora bandite. Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 autorizza altri 3900 inserimenti.

Concorso Agenzia delle entrate

Nel biennio 2023 2024 usciranno diversi concorsi per nuove assunzioni nell’Agenzia delle Entrate. In parte si tratta di selezioni già inserite nel programma di pubblicazione dei bandi di concorso 2022-2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultimo prevede l’indizione di nuove selezioni pubbliche per reclutare circa 5.250 unità di personale. Tuttavia ci sono stati ritardi nella tabella di marcia per il reclutamento delle nuove risorse da assumere e, ad oggi, è stato bandito un solo concorso di quelli pianificati. Dunque, parte dei bandi Agenzia Entrate previsti per lo scorso anno è slittata al 2023.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 ha autorizzato l’Agenzia delle Entrate ad assumere 3.900 unità di personale nel biennio 2023 – 2024. Questi inserimenti sono aggiuntivi rispetto a quelli già programmati dall’ente. In sostanza si tratta di ulteriori posti di lavoro nell’Agenzia delle Entrate che devono essere coperti nel prossimo biennio. Quindi, in totale, sono circa 9.150 le unità di personale che potranno essere assunte dall’ente mediante i nuovi concorsi in arrivo. Di queste, oltre 8 mila sono funzionari. Si tratta di bandi per diplomati e laureati, a seconda del profilo professionale di riferimento.

I bandi

I vari concorsi che usciranno nel 2023 riguardano le seguenti posizioni di lavoro:

130 funzionari tecnici;

13 assistenti per uffici dell’agenzia in provincia di Bolzano;

2500 funzionari;

60 assistenti informatici;

1644 funzionari profilo funzionario tributario;

3900 funzionari autorizzati da legge di bilancio;

900 assistenti tecnici (in corso).

Procedure concorsuali

Per quanto riguarda le procedure concorsuali già programmate entro il secondo semestre 2023 (giugno 2023), l’Agenzia delle Entrate ha deciso di presentare i prossimi concorsi che saranno banditi e i profili ricercati per consentire ai potenziali candidati di conoscere le procedure che saranno avviate e di prepararsi per tempo per affrontare le selezioni concorsuali. Le procedure concorsuali sono per titoli ed esami. Le prove possono comprendere anche quesiti di carattere oggettivo-attitudinale.

Per maggiori informazioni è necessario attenersi al bando di concorso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.