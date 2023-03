Concorso Polizia Penitenziaria 2023 per 1713 posti: requisiti e domanda

Concorso Polizia Penitenziaria 2023: indetta una nuova procedura, volta al reclutamento di 1713 Allievi Agenti. Requisiti e domanda? Ecco cosa sapere a riguardo.

Concorso Polizia Penitenziaria 2023: indetto quello, per esami e titoli, volto al reclutamento di 1.713 posti di Allievo Agente del Corpo di polizia penitenziaria. Di seguito le principali informazioni utili.

Concorso Polizia Penitenziaria 2023: per chi?

È bene precisare che, in primo luogo, si riservano 1028 posti (771 per uomini e 257 per donne) a:

volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) che, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, risultano in servizio da almeno sei mesi ovvero Vfp1 collocati in congedo al termine della ferma annuale;

volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) in servizio o in congedo.

Restano, poi, ulteriori 685 posti (514 per uomini e 171 per donne) a cui possono ambire, al contrario, tutti i cittadini italiani (che presentino i requisiti richiesti).

I requisiti generali

Per ottenere uno dei posti messi a bando non basterà superare le prove. In primo luogo i candidati dovranno accertarsi di essere in possesso dei requisiti generali richiesti. Si citano, per esempio:

idoneità ed efficienza fisica, psichica e attitudinale per prestare servizio; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici.

Previsti anche dei limiti d’età. I candidati, generalmente, dovranno aver compiuto la maggiore età ma non aver superato i 28 anni. Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti, tuttavia, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni.

Previsti, inoltre, dei requisiti specifici, esplicitati nel bando in formato integrale, a cui si rimanda.

Concorso Polizia Penitenziaria: le prove previste

La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli, e non solo. I candidati dovranno sostenere anche:

un esame scritto ;

; un esame di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici ;

; accertamenti attitudinali.

Nel caso di superamento di tutte le fasi previste, gli interessati seguirebbero poi un corso di formazione.

Concorso Polizia Penitenziaria: la domanda di partecipazione

Chiunque fosse interessato a prender parte alla procedura dovrà presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica ed entro la mezzanotte del 14 aprile 2023.