Serie Netflix “Il Gattopardo”, presto riprese in Sicilia: previsto casting per 2500 comparse

Un po' di Sicilia al centro della nuova serie TV, firmata Netflix: a breve un casting per 2.500 comparse.

La Sicilia conferma il proprio ruolo di location perfetta per film e serie TV. Non a caso è stata scelta proprio una città dell’Isola per le riprese della nuova serie Netflix ispirata a Il Gattopardo, romanzo più noto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: si fa riferimento a Siracusa. A confermarlo è Francesco Italia, primo cittadino del Comune in questione.

Serie TV ispirata a Il Gattopardo: il via alle riprese

Come già anticipato, Siracusa diverrà una delle location principali della nuova serie firmata Netflix e dal sapore tutto siciliano, e già dai prossimi mesi. Di fatto le riprese in città dovrebbero prendere avvio tra maggio e luglio.

Casting per 2.500 persone

A breve si ricercheranno comparse per la serie ispirata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Previsto di fatto già per aprile ed a Siracusa un casting volto alla selezione di 2.500 comparse, da utilizzare in tutta la Sicilia. Secondo quanto emerso, verrà scelta in loco anche una considerevole quantità di maestranze.