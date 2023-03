Lavoro in Sicilia, Club Med assume: le posizioni

La stagione estiva è ormai alle porte, infatti Club Med è già alla ricerca di personale. Ecco quali figure ricerca e come potersi candidare.

La società di servizi turistici, Club Med, è alla ricerca di 250 figure professionali da impiegare nei vari villaggi turistici ed europei. Ricerca estesa anche in Sicilia, ma scopriamo nello specifico quali sono i requisiti necessari e come potersi candidare per queste posizioni.

Offerta di lavoro Club Med: le posizioni aperte

Le posizioni aperte in totale per le sedi Club Med in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, sono 250. Nello specifico circa il 40% delle nuove assunzioni avverrà presso nei resort situati in località di mare e sul veliero da crociera Club Med 2, mentre il restante 60% dei profili selezionati lavorerà nei resort di montagna della catena alberghiera. I diversi inserimenti avverranno:

Nelle aree accoglienza e ristorazione;

assistenza all’infanzia;

intrattenimento;

vendite e funzioni di supporto;

servizi sportivi e di benessere.

Offerte di lavoro Club Med: i requisiti richiesti

La società di servizi turistici Club Med alla ricerca di candidati appassionati e interessati a lavorare nel turismo. Molte delle posizioni disponibili sono rivolte a laureati o diplomati, ma sono presenti anche ruoli cui è possibile candidarsi pur non essendo in possesso di diploma. Con una particolarità aggiunta, coloro che lavoreranno nell’area arte e spettacolo di Club Med entreranno a far parte dell’Accademia Artistica dell’azienda, beneficiando dell’ apposita formazione presso il resort stesso in cui lavorano.

Offerte di lavoro Club Med: come presentare domanda

Tutti coloro che fossero interessati al settore e ad inviare la propria candidatura per le posizioni ricercate dall’azienda possono collegarsi sul sito ufficiale e andare nella sezione dedicata “Lavora con noi“, in sarà possibile visionare le attuali posizioni aperte nei villaggi e candidarsi online compilando l’apposito modulo con i dati richiesti e allegando il curriculum vitae.