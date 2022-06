Boom di turisti in Sicilia, Musumeci: “Numeri spingono a maggiori investimenti”

Boom di turisti per la nuova stagione estiva 2022 in Sicilia. Musumeci annuncia il sold out in varie località siciliane.

In occasione dell’arrivo della stagione estiva 2022 in Sicilia, il Presidente della Regione Nello Musumeci, informa i cittadini che questa estate in Sicilia ci sarà il boom di turisti poiché quasi tutte le destinazioni e le strutture alberghiere risulterebbero essere sold out. Dunque, si tratta di segnali positivi considerando che lo scorso anno a causa del Covid i numeri sono un po’ scesi.

Secondo quanto dichiara La Repubblica, le presenze stimane sono di oltre 2 milioni e 200 mila visitatori in base alle camere d’albergo prenotate.

“Accogliamo con favore i dati sui flussi turistici verso la Sicilia. Numeri che confermano la nostra capacità di attrarre e ci spingono a maggiori investimenti su infrastrutture e formazione – dichiara Musumeci.

Questa affermazione fornita dal Presidente della Regione siciliana preannuncia l’anno di ripresa del turismo per la Sicilia dopo il periodo pandemico che ha rallentato la sezione turistica per l’intero anno 2021. In questo nuovo anno, è previsto il boom fino ad ottobre. “Grazie al turismo possiamo crescere ancora – dice Musumeci – creando ulteriore benessere e sviluppo per la nostra Isola.”

Tuttavia, nonostante la positiva questione del turismo, gli imprenditori siciliani lamentano di non trovare risorse per dare il via alla nuova stagione estiva. A tal proposito sono numerose le offerte di lavoro presso le categorie di ristorazione e alberghiere che sono state lanciate dai gestori siciliani, per accogliere il flusso dei turisti.