È “allerta rossa” in Sicilia: temperature fino a 42 gradi

Ancora "allerta rossa" per ondate di calore e rischio incendi in molte province siciliane. Temperature fino a 42 gradi in alcune province.

In Sicilia, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato “allerta rossa” per ondate di calore e rischio incendi in molte province dell’Isola. Infatti, a Siracusa sono attesi fino a 42 gradi durante la giornata odierna.

L’allerta rossa è prevista nelle province di Enna, Catania, Messina, Siracusa e Palermo. Invece, nelle restanti province è attesa allerta arancione. A Catania sono attesi fino a 39 gradi e la minima sarà di 23 durante le ore notturne.

Inoltre, anche durante il weekend appena trascorso il rischio incendi è elevato e appunto si sono formati molti roghi ed è stato richiesto anche il soccorso di un canadair.