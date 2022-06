Sicilia, due incidenti in poche ore: 5 feriti e autostrada chiusa

Sicilia, in pochi minuti questa mattina si sarebbero verificati due incidenti nello stesso tratto stradale: risultano cinque feriti e l'autostrada chiusa.

Le strade siciliane tornano ad essere protagoniste di incidenti tra veicoli: infatti, questa mattina se ne sarebbero verificati due nello stesso tratto stradale. Si tratta dell‘autostrada Siracusa-Gela, dove alle 7 di questa mattina hanno avuto luogo gli impatti.

Il primo riguarderebbe un mezzo pesante: l’autista avrebbe perso il controllo del camion che si sarebbe ribaltato insieme al carico che trasportava. Il conducente sarebbe rimasto ferito e per questo motivo lo si è condotto in ospedale per accertamenti.

Invece, il secondo incidente sarebbe stato causato proprio dal caos scatenato dal primo sinistro. Infatti, sarebbero rimasti coinvolti un camion e un pullman con alcuni turisti a bordo. In questo caso il bilancio sarebbe di quattro feriti, oltre alla necessità di chiudere momentaneamente una parte del tratto autostradale e impostare l’uscita obbligatoria a Rosolini. Inevitabili quindi i rallentamenti e il formarsi di code e traffico, considerando anche il periodo estivo e l’area turistica circostante che attira diverse persone.