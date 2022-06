Covid Sicilia, boom di contagi: nuova impennata di casi positivi nell’Isola

Covid Sicilia, nuovo boom di contagi nell'Isola: impennata di casi positivi che portano l'indice RT a sfiorare il 25% piazzando la regione al quinto posto in Italia per nuovi casi.

Covid Sicilia: è ancora boom di contagi nell’Isola stando agli ultimi risultati ottenuti. Infatti, i nuovi contagi registrati da ieri a oggi in Sicilia sono 5.559, un dato estremamente consistente se si considera che ieri erano stati poco più di 1.500 e la settimana scorsa erano ancora meno. Tuttavia, è importante considerare anche il rallentamento nel numero di tamponi processati per quanto riguarda la giornata di ieri, come avviene ad ogni inizio di settimana.

Conseguentemente all’incremento di casi positivi in Sicilia, anche l’indice di contagio regionale è notevolmente aumentato, arrivando a sfiorare il 25%. Anche questo dato risulta decisamente importante considerando che ieri era pari al 17,5% e domenica era persino al 7,6%.

L’isola rimane al quinto posto tra le regioni italiane per numero di contagi, con un totale di attuali positivi pari a 56.666. Si registrano 2.011 guariti a fronte di 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 11.128. Sul fronte ospedaliero, risultano 22 nuovi ingressi che portano il numero dei ricoverati a 643, mentre in terapia intensiva sono 22, quattro in meno rispetto al giorno precedente.

A livello provinciale, Palermo mantiene il primato per numero di casi, con un totale di 1.811 nuovi positivi. Seguono Catania con 1.475, Siracusa con 654, Messina con 560, Ragusa con 490, Agrigento con 429, Trapani con 380, Caltanissetta con 208, Enna con 115.