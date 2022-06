Covid Sicilia, tasso di positività sale al 17,5%: i dati per provincia

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati riguardanti i positivi al covid in Sicilia: i casi sono in aumento in tutta la regione. Di seguito i dati per provincia.

Il Ministero della salute ha reso noti i dati riguardanti il covid ed i positivi registrati nelle ultime 24 ore. In Italia, si contano 16.571 nuovi casi e 59 decessi. In Sicilia, invece, i nuovi positivi sono in aumento e sono stati registrati 1.551 nuovi casi e 6 vittime. Tuttavia, il tasso di positività è al 17,5% mentre ieri era al 7,6%.

I dati per provincia