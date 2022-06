Sicilia-Malta, incremento navi Virtu Ferries: viaggi multipli e orari flessibili

Virtu Ferries migliora la tratta Malta-Sicilia per renderla più semplice e veloce.

Raggiungere Malta dalla Sicilia diventa più veloce e semplice grazie alla compagnia di navigazione Virtu Ferries, che ha migliorato il suo servizio inserendo viaggi multipli, orari flessibili e comodi, e due catamarani ad alta velocità. Le novità della holding maltese in servizio dal 1988 sono state comunicate da James Vella, il Chief Operating Officer della compagnia. Grazie a queste nuove disposizioni, il rapido e semplice raggiungimento di Malta dalla Sicilia (e viceversa) è assicurato.

L’obiettivo di questa decisione, però, non è solo turistico, ma anche (e soprattutto) economico. Infatti, al fine di aumentare l’interscambio commerciale tra le due isole, Virtu Ferries ha intessuto contatti con vari enti, come la Camera di Commercio Italo-Maltese. Infine, con il fine di promuovere i collegamenti e i rapporti economici tra Sicilia e Malta, la compagnia maltese ha in programma di ampliare il suo raggio aggiungendo nuovi porti siciliani dove poter approdare, e di inaugurare a Malta alcune iniziative di tipo economico, come dare la possibilità di esporre i propri prodotti alle aziende siciliane in uno spazio gratuito dedicato a loro.