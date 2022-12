Capodanno 2023: cosa fare e dove andare a Catania

Capodanno 2023: a Catania diversi eventi, con la musica che farà da protagonista per salutare in 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Ecco alcuni consigli su come trascorrere l'ultimo dell'anno.

Capodanno 2023: cosa fare a Catania? Sono nel clou i preparativi per la notte più attesa dell’anno da tutte le città. E Catania non è da meno. Tante sono le alternative per poter trascorrere il capodanno a Catania e dintorni, con la musica assoluta protagonista. Di seguito, alcuni dei consigli più interessanti, per chi non ha ancora programmato nulla.

Capodanno a Catania

Come ogni anno e come avviene in tantissime città, anche a Catania si terrà il tradizionale concerto di Capodanno in piazza. Sul grande palco allestito nella centralissima Piazza Duomo a chiudere l’anno sarà Giusy Ferreri, preceduta da Santi Scarcella, Bellamorea e Dinastia, e dopo l’attesissima esibizione il palco sarà di Zapato e Small Combo. Ma già in queste sere che precedono la notte di San Silvestro, il palco di piazza Duomo ospita diversi artisti: stasera sarà il turno di Mario Venuti, che si esibirà assieme ai Babil On Suite e Brando Madonia, mentre domani sera, 30 dicembre, toccherà ai The Kolors, seguiti da Roberta Finocchiaro e Collettivo.

Al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni artistiche. Il Commissario Straordinario Federico Portoghese ha emesso un’ordinanza, entrata in vigore ieri 28 dicembre e che durerà fino al 31, con cui vieta dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo di introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità. Le zone interessate sono quelle comprese nel raggio di 200 metri da piazza Duomo e da piazza Università.

Capodanno sull’Etna

Per chi sceglie l’opzione montagna, i rifugi, gli hotel e gli chalet situati nei pressi dell’Etna sono un’ottima ed emozionante soluzione per poter trascorrere il Capodanno 2023 con amici o familiari. Anche in questo caso, i pacchetti offerti dalle strutture alberghiere sono diversi, in base alle proprie preferenze.

Capodanno in coppia

Sono diverse le alternative per chi desidera trascorrere il Capodanno solo con la dolce metà. Anche in questo caso, i rifugi, gli hotel e gli chalet dell’Etna possono rientrare tra le scelte più gettonate. Altrimenti, si può sempre scegliere uno dei numerosissimi ristoranti e locali del centro storico e non che offrono i pacchetti per cenone e post cenone, a suon di musica e danza.

Capodanno in discoteca

Per chi sceglie l’opzione discoteca per poter trascorrere il Capodanno 2023 a Catania, gli eventi organizzati sono differenti e le informazioni sono facilmente reperibili online. In particolare, è importante ricordare che possono esserci offerte di diversi pacchetti, come ingresso solo per discoteca, o ancora cenone più discoteca o, per gli hotel, cenone con discoteca e camera.

Capodanno per famiglie

L’usanza più comune per trascorrere il Capodanno in un contesto familiare è quella di riunirsi in casa. Ma per chi cerca un’alternativa, ecco le possibili opzioni. Il centro storico può essere sempre una meta da prendere in considerazione, per cena e non o per fare un giro tra i mercatini di Natale di Piazza Università o nelle viuzze nei pressi di Via Etnea, opzioni che possono riuscire ad accontentare tutti, grandi e piccoli.