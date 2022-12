Capodanno a Catania, 31 dicembre apertura straordinaria della Metro: gli orari

In occasione della notte di Capodanno, a Catania variano anche gli orari del servizio della Metropolitana. I dettagli.

L’ultima notte dell’anno si avvicina e, per l’occasione, piazza Duomo (a Catania) ospiterà il concerto di Giusy Ferreri e la sua band. Ciò che non tutti sanno è che cittadini e turisti potranno raggiungere e poi lasciare il Centro del capoluogo etneo usufruendo dei mezzi pubblici, in particolare del servizio della Metropolitana.

Di fatto, nelle scorse ore, il direttore generale di Fce Salvo Fiore ha preannunciato per il 31 dicembre l’apertura straordinaria della Metropolitana, sino alle 2:30 di notte.

Gli altri appuntamenti

Occorrerà ricordare che il concerto di Capodanno sarà preceduto da altri appuntamenti, altrettanto interessanti. Il 28 dicembre, per esempio, animerà piazza Duomo L’Elfo, mentre il 29 e il 30 si esibiranno rispettivamente Mario Venuti e i The Kolors.

Per l’occasione, il 28, 29 e 30 dicembre verrà attivato il servizio di bus shuttle che, dopo la chiusura della metro alle ore 22:30, offrirà corse ogni quarto d’ora dalla fermata Stesicoro, fino alle ore 2.