Concerti Capodanno 2023 Sicilia, si festeggia con grande musica: gli eventi nelle città

Concerti Capodanno 2023 Sicilia: pochi giorni, e si dirà addio definitivamente al 2022. Come festeggiare il nuovo anno, se non in piazza, e in musica?

Concerti Capodanno 2023 Sicilia: il 2022 ha ormai i giorni contati. Anche quest’anno è passato quasi in un lampo: dodici mesi caratterizzati dal decadimento delle ultime precauzioni legate alla pandemia, l’anno dell’inizio della convivenza con essa, non dimenticando mai la lotta che prosegue senza sosta.

Il 2022 è stato l’anno della ripresa: e quale miglior modo di concluderlo, vivendo emozioni fino ai suoi ultimi minuti? Per questo motivo, diverse città siciliane, grandi e piccole, hanno organizzato una serie di concerti per celebrare l’arrivo del 2023: grandi artisti, alcuni proprio siciliani, calcheranno i palchi dell’Isola. Ma chi sono? Dove e quando si esibiranno?

Concerti Capodanno 2023 Sicilia: da Catania a Palermo

Cosa aspettarsi, dunque, nei prossimi giorni? Si parta dal capoluogo etneo, la città di Catania: per celebrare l’anno in arrivo, sin da domani, 28 dicembre, sul grande palco allestito nella centralissima Piazza Duomo si susseguiranno grandi artisti, infiammando le ultime serate catanesi del 2022.

Nella serata di domani, daranno il via ai festeggiamenti Lello Analfino e L’Elfo; giorno 29 dicembre, invece, sarà la volta di Mario Venuti, che si esibirà assieme ai Babil On Suite e Brando Madonia. Giorno 30 dicembre il palco sarà tutto dei The Kolors, seguiti da Roberta Finocchiaro e Collettivo. A chiudere l’anno, invece, sarà l’amatissima Giusy Ferreri: la precederanno Santi Scarcella, Bellamorea e Dinastia, e dopo l’attesissima esibizione il palco sarà di Zapato e Small Combo.

Nel capoluogo siciliano, Palermo, il palco sarà calcato da Francesco Gabbani: presso la centralissima Piazza Politeama, presentato da Sergio Friscia, il cantante si esibirà fino allo scoccare della mezzanotte con altri artisti locali. Nel capoluogo peloritano, Messina, si contano le ore all’attesissimo concerto dei Negramaro in piazza Duomo, previsto per il 29 dicembre; il 31, invece, sarà la volta dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Concerti Capodanno 2023 Sicilia: Ragusa e Agrigento

Ultime ma non meno importanti vi sono la città di Ragusa, dove, in piazza San Giovanni, Roberto Ferrari farà ballare tutti i partecipanti, e la città di Agrigento, dove, in piazza Marconi, si esibirà Achille Lauro con il proprio DJ set, accompagnato da Lello Analfino. Si ricordi come tutti i concerti citati siano totalmente gratuiti e a disposizione di chiunque voglia parteciparvi: il 2022 sta per lasciare la nostra quotidianità, quale miglior modo per salutarlo, se non in musica?