Concorsi INPS, oltre 4.000 assunzioni in arrivo: le figure ricercate

Concorsi INPS: se il 2022 è stato l'anno delle nuove assunzioni dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, anche il 2023 seguirà lo stesso trend. I dettagli.

Concorsi INPS: il 2022 si chiude con più di 8.000 assunzioni da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Tramite concorsi già espletati, l’organico dell’INPS per quest’anno si è già notevolmente arricchito, ma non in maniera definitiva.

Sono, di fatto, in programma ben più di 4.000 nuove assunzioni, 2.309 da portare a termine entro il 2023 e 2.062 nel 2024. Un’opportunità da non farsi scappare: le posizioni aperte verranno riservate tanto ai laureati quanto ai diplomati. Ma quali figure professionali verranno richieste, secondo le prime indiscrezioni?

Assunzioni INPS: le figure ricercate

Secondo le prime indiscrezioni, tutte le figure ricercate saranno strettamente legate alla gestione degli interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Strategico Digitale. Si cercheranno, pertanto, relativamente alla II fascia:

61 dirigenti amministrativi ;

; 10 dirigenti informatici.

Per la II fascia funzionale, si ricercano 75 medici e ulteriori 416 figure sanitarie, ancora non specificate. Per quanto riguarda il I livello, l’INPS si metterà alla ricerca di:

44 professionisti tecnico-edilizi ;

; 7 professionisti statistico-attuariali ;

; 49 professionisti legali.

Secondo ulteriori indiscrezioni, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tramite concorsi pubblici, dovrebbe poi andare ad assumere ben ulteriori 5.322 nuove unità: tra di esse, potrebbero trovarsi le figure di consulenti della protezione sociale e insegnanti; vi saranno poi 1.317 nuove assunzioni in posizione economica C1, 666 in area B, 585 in area B1 e 25 in area A, tutte da inserire in seguito della progressione verticale.

Concorsi INPS: i bandi e le prove

Secondo quanto finora emerso, per espletare i concorsi messi al bando dall’INPS, servirà sostenere ben tre prove: preselettiva, scritta, orale. Tra gli argomenti che potranno essere trovati nei propri questionari, in base alla posizione per la quale ci si candida, vi saranno: informatica, inglese, logica, diritto civile, costituzionale, amministrativo.

Per quanto concerne i bandi, infine, appuntamento al 2023: questi dovrebbero essere pubblicati proprio a partire dal prossimo anno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sezione Concorsi ed Esami.