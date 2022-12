Concorsi Sicilia: ASP, aziende ospedaliere e università assumono

Concorsi Sicilia: Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Provinciali e Università sono alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Concorsi Sicilia: l’anno nuovo è in arrivo, e porta con sé nuove opportunità per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un impiego o in attesa di un cambiamento nella propria carriera. Lo scorso 6 dicembre, è stata pubblicata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: al suo interno, vi sono stati pubblicati diversi bandi di concorso, alcuni dei quali riguardanti l’Isola.

Diversi enti pubblici, più nello specifico Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Provinciali e Università, sono alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico: ecco le posizioni ricercate e le scadenze relative alla presentazione della propria candidatura.

Concorsi Sicilia: ASP Agrigento

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria BS, ruolo tecnico. Il concorso, tuttavia, presenta delle riserve: il bando stesso spiega, infatti, che “ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, una quota dei posti messi a concorso è riservata in favore di particolari categorie di soggetti, destinatari di leggi speciali, previste dalla vigente normativa”. Sarà possibile presentare le proprie candidature entro e non oltre il prossimo 5 gennaio 2023.

Lavoro Sicilia: Policlinico di Catania

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, invece, è alla ricerca di nuovo personale per andare a coprire due posti di C.P.S. igienista dentale, categoria D. Il bando di concorso, pubblico e da svolgersi tramite esami e valutazione titoli, avrà scadenza il prossimo 15 gennaio 2023.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’Università degli Studi di Palermo, infine, ha avviato una procedura di selezione, atta a portare alla copertura di dodici posti di tecnologo a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per maggiori informazioni, si rimanda al bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 9 dicembre e in scadenza il prossimo 16 gennaio 2023.