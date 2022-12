Natale 2022: aperture e orari dei centri commerciali a Catania e provincia

Natale 2022: nel corso delle festività i centri commerciali a Catania e provincia modificano i propri orari, e non solo. Le informazioni utili agli amanti dello shopping.

Natale non è per tutti sinonimo di lunghe tavolate imbandite o infinite giocate a carte. C’è chi preferisce approfittare di queste giornate libere per fare un po’ di sano shopping. Ma quali centri commerciali a Catania e provincia accoglieranno i propri clienti? Di seguito le date d’apertura e chiusura.

Centro Commerciale “Porte di Catania”

Le prime informazioni fornite riguardano il Centro Commerciale “Porte di Catania”. Si esplicita che giorno 24 dicembre la galleria rimarrà aperta dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Chiusura fissata, invece, per il 25 e il 26 dicembre.

Centro Commerciale “Centro Sicilia”

Chi, invece, preferisce passeggiare tra i corridoi del Centro Commerciale “Centro Sicilia” dovrà sapere che mentre giorno 24 dicembre la galleria e il supermercato rimarranno aperti fino alle ore 19:00, il 25 risulteranno chiusi.

La vigilia di Natale McDonald’s risulterà aperto dalle 07:00 alle 20:00, mentre il giorno seguente dalle 17:00 alle 24:00. Infine tanto il 24 quanto il 25 dicembre l’UCI Cinema accoglierà i clienti dalle 14:00 alle 19:00.

In aggiornamento…

Altri centri commerciali in Sicilia

Per alcuni una gita fuori porta può consistere anche in una capatina in un centro commerciale lontano dalla propria provincia. E molti mirano a raggiungere il Sicilia Outlet Village (nell’Ennese), anche a Natale. Occorrerà sapere che sabato 24 dicembre sarà possibile entrare e uscire dai negozi, ma soltanto dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Domenica 25 dicembre, al contrario, il Sicilia Outlet Village rimarrà chiuso. Riaprirà le proprie porte lunedì 21 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.