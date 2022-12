Lo Stato Sociale in tour: una data anche a Catania

Lo Stato Sociale annuncia "L'atteso tour di anteprima di un disco bellissimo": ecco le date, di cui una a Catania.

Lo Stato Sociale ha annunciato un tour in programma tra marzo e aprile del prossimo anno per presentare il nuovo album in arrivo a maggio 2023.

La tournée, battezzata “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo“, vede in programma 11 nuove date, iniziando giorno 24 marzo 2023 da Livorno. Si prosegue poi il 25 e 31 marzo con Bologna e Brescia già sold out. Le altre date riguardano invece aprile e sono le seguenti:

7/04 Perugia;

8/04 Roma (sold out);

14/04 Padova (biglietti in cassa la sera del concerto);

16/04 Milano (sold out);

20/04 Catania, al MA ;

; 21/04 Rende (CS);

22/04 Molfetta (BA);

28/04 Torino (sold out).

I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito ufficiale della band, www.lostatosociale.net e, come specificato dalla band, le date non replicano, “se no che anteprima è? C’è da sbrigarsi un po’ ovunque“.

Inoltre, il gruppo ha annunciato sui social che “sarà il concerto più semplice, povero, essenziale e pieno di vita e di voglia di essere felici che esista“. “Non ci frega più nulla di visual, effetti, travestimenti, artifici– hanno scritto ancora gli artisti-. Noi, voi, la musica, la voglia di urlarci in faccia che il mondo fa schifo e tocca trovare stando insieme l’energia per cambiarlo“.