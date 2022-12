Concorso Aeronautica Militare 2022 per 68 sottotenenti: bando in scadenza

Concorso Aeronautica Militare 2022: disponibili 68 posti per sottotenenti. Tutte le informazioni utili in merito a requisiti, posti disponibili, procedura selettiva e domanda online.

Concorso Aeronautica Militare 2022: per tutti coloro che ambiscono ad un lavoro nel settore pubblico, il nuovo bando di concorso finalizzato alla recluta di sottotenenti dell’Aeronautica Militare è prossimo alla scadenza. Di seguito, tutte le informazioni utili in merito a requisiti, posti disponibili, procedura selettiva e domanda online per entrare a far parte delle Forze Armate.

Concorso Aeronautica Militare 2022: i requisiti

Indetto dal Ministero della Difesa, il nuovo concorso è rivolto a 68 sottotenenti che, previo una procedura di selezione da svolgere in più fasi, verranno impiegati in servizio permanente.

Per entrare a far parte dei Corpi dell’Aeronautica Militare occorre:

Essere in possesso della cittadinanza italiana;

Non aver superato i limiti di età indicati nel bando;

Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

Trovarsi in assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; Non essere stati condannati per delitti non colposi anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Essere in possesso di una condotta incensurabile;

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; Non aver avuto sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, si consiglia di consultare il bando online.

Posti disponibili

Come già evidenziato, il Concorso Aeronautica Militare 2022 prevede la copertura di 68 posti. Ecco quali sono, nello specifico, le posizioni disponibili.

Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico (22 complessivi), così ripartiti: Costruzioni aeronautiche, con riserva di 3 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti (6 posti) ; Ramo dell’elettronica, con riserva di 3 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente (6 posti) ; Per infrastrutture ed impianti, con riserva di 2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli (4 posti) ; Ambito motorizzazione, con riserva di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (2 posti) ; Ramo della chimica, con riserva di 1 posto favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (2 posti) ; Ramo della fisica, con riserva di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (2 posti) ;

(22 complessivi), così ripartiti:

Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico (9 posti) ;

; Sottotenenti nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica (37 riserve);

Procedura selettiva

L’entrata in servizio ai Corpi dell’Aeronautica Militare è subordinata a una procedura di selezione articolata in più step:

Due prove d’esame scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale);

(una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); Valutazione dei titoli di merito;

Accertamenti psico-fisici ;

; Accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza fisica);

Prova orale ;

; Accertamento della conoscenza lingua inglese ;

; Prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.

Concorso Aeronautica Militare 2022: come candidarsi

Imminente la scadenza al bando di Concorso Aeronautica Militare 2022. Per poter partecipare, bisognerà inoltrare online la domanda entro e non oltre lunedì 19 dicembre 2022, accedendo tramite SPID all’apposito sito e scegliendo il concorso al quale si intende partecipare.