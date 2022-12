Assunzioni Poste Italiane Sicilia: al via candidature per diverse posizioni

Assunzioni Poste Italiane Sicilia: posizioni aperte per postini, sportellisti e impiegati per gli uffici postali. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Assunzioni Poste Italiane Sicilia: si cercano postini, sportellisti e impiegati per uffici postali e sede. Le candidature andranno presentate online tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi. Di seguito, i dettagli su tutte le posizioni aperte, anche nella nostra regione, in tutte le province.

Assunzioni poste Italiane: le tipologie di contratto

In base alle figure cambia la tipologia di contratto offerta. Per le assunzioni di portalettere, si offre un contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente per i picchi di stagione che richiedono più risorse. Lo stipendio mensile è di circa 1.200 Euro al mese netti. Il contratto sarà a carattere stagionale e, generalmente, avrà una durata di 3 o 4 mesi.

Per le altre figure, le assunzioni avvengono per lo più tempo indeterminato o a termine, e in stage.

Inoltre, ogni anno si dà la possibilità al personale impiegato a tempo determinato, in particolare portalettere e addetti allo smistamento della posta, di passare a tempo indeterminato, in base alla posizioni nell’apposita graduatoria finalizzata alle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato (CDT), che viene aggiornata su base annuale.

Assunzioni Poste Italiane Sicilia: requisiti per portalettere

Per lavorare come portalettere per Poste Italiane sono necessari i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore;

di scuola media superiore; patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

Lavoro Poste Italiane Sicilia: selezione

Poste italiane ha introdotto una nuova procedura selettiva, che prevede un test online che i candidati devono affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli annunci di lavoro. Il processo è suddiviso in 2 fasi, a cui potranno accedere solo i candidati considerati idonei.

I candidati individuati per i correnti fabbisogni di personale Poste Italiane ricevono, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura con l’invito ad effettuare un test di ragionamento logico online . L’e-mail viene spedita dalla Società Giunti OS (info.giuntitesting@giuntipsy.com) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e contiene il link a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura con l’invito ad effettuare un . L’e-mail viene spedita dalla Società (info.giuntitesting@giuntipsy.com) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e contiene il link a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Questa comprende un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

Poste Italiane Sicilia: come candidarsi

Coloro i quali vorranno candidarsi per le posizioni aperte si Poste Italiane, dovranno inviare il proprio curriculum vitae tramite l’apposita piattaforma dedicata alle selezioni in corso, raggiungibile dalla sezione Poste Italiane “Lavora con noi” del sito web aziendale.

Possono inviare le candidature per i posti di lavoro per postini relativi alla campagna di recruiting 2022 anche coloro che hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati.