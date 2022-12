Concorsi Sicilia: posti disponibili in ospedali e università, tutte le info utili

Concorsi Sicilia: le Aziende Ospedaliere di Catania e Palermo e l'Università di Messina, hanno bandito dei nuovi concorsi: ecco le informazioni utili.

Concorsi Sicilia: nuove opportunità attendono coloro i quali, mediante le selezioni pubbliche per titoli ed esami, intendono assicurarsi una posizione in uno degli enti pubblici presenti sull’Isola. Nella giornata di ieri, 6 dicembre 2022, è stata infatti pubblicata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96: essa contiene anche concorsi relativi alla Regione Siciliana. Ma di quali enti si parla? Quali posizioni devono essere ricoperte? Eccole, nel dettaglio.

Concorsi Sicilia: ARNAS “Garibaldi” e “Villa Sofia – Cervello”

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) “Garibaldi”, situato nel capoluogo etneo, Catania, ha indetto un concorso pubblico, da espletare tramite esami e valutazione dei titoli: si cerca di ricoprire, a tempo indeterminato, un posto dedicato alla figura del dirigente medico di angiologia. Per il testo integrale del bando si rimanda alla Gazzetta Ufficiale, dov’è riportato.

Ma anche un’altra Azienda Ospedaliera è alla ricerca di nuovo personale: si tratta degli ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”, presenti nel capoluogo regionale, Palermo. Anche per quest’ente è stato indetto un concorso pubblico, da espletare tramite esami e valutazione titoli, per la copertura di un posto a tempo indeterminato come dirigente medico della disciplina di microbiologia e virologia. Entrambi i concorsi avranno scadenza il prossimo 5 gennaio 2023, trentesimo giorno dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: Università di Messina

Annunciato lo scorso 6 dicembre 2022 ma a scadenza più ravvicinata (il prossimo 21 dicembre), l’Università degli Studi di Messina ha annunciato una valutazione comparativa per la copertura di ventotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Si tratta, in particolare, dei Dipartimenti di:

Economia ;

; Civiltà Antiche e Moderne ;

; Ingegneria ;

; Medicina Clinica e Sperimentale;

Clinica e Sperimentale; Scienze biomediche odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali;

e delle immagini morfologiche e funzionali; Scienze chimiche , biologiche, farmaceutiche e ambientali;

, biologiche, farmaceutiche e ambientali; Scienze cognitive , psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali;

, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali; Scienze matematiche e informatiche ;

; Scienze fisiche e scienze della terra;

e scienze della terra; Scienze politiche e giuridiche ;

; Scienze veterinarie.

Per i settori affini alle posizioni da ricercatore vacanti presso l’Università degli Studi di Messina, si rimanda al bando, pubblicato in forma integrale presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.