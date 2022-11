Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni e in Aziende Ospedaliere: i bandi

Concorsi Sicilia 2022: nuovi allettanti bandi interni all'ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le figure ricercate e i dettagli sulla candidatura.

Concorsi Sicilia 2022: la nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la n. 15 di venerdì 25 novembre 2022, include diversi allettanti bandi. Dai Comuni alle Aziende Ospedaliere: le opportunità di lavoro sono per certo numerose. Di seguito alcune tra le più interessanti.

Assunzioni nei Comuni

Nel Ragusano: Comune di Acate

Il primo ente da citare è il Comune di Acate, in provincia di Ragusa. È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D. Si tratta di un impiego a tempo pieno e indeterminato.

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 novembre 2022.

Nel Messinese: Comune di Letojanni

Assunzioni anche presso il Comune di Letojanni, in provincia di Messina. Sono state indette due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione di:

2 operai manutentori per i servizi di prevenzione rischi di protezione civile (cat. B);

per i servizi di prevenzione rischi di protezione civile (cat. B); 2 operatori di protezione civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione di rischi ambientali (cat. A).

In questo caso si assume a tempo determinato e si tratta di impieghi part-time (da 24 ore).

Per ulteriori informazioni circa scadenze, requisiti e procedure si rimanda alla lettura dei relativi bandi, resi pubblici sul sito del Comune di Letojanni, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente (sottosezione Bandi di concorso).

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina”

Non solo Comuni. Un nuovo concorso riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina”: questo, per titoli e prove d’esame, è volto alla copertura di 2 posti di dirigente medico (disciplina di Medicina e Chirurugia d’accettazione e d’urgenza). Si assume, in questo caso, a tempo pieno ed indeterminato.

Chiunque volesse prender parte al concorso è tenuto a presentare apposita domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Anche in questo caso si consiglia la lettura del bando in formato integrale, disponibile sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it), per ottenere maggiori informazioni in merito.