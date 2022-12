Concorso Ministero Cultura, da archivisti a bibliotecari: cosa prevede il bando

Concorso Ministero Cultura: indetto nuovo bando pubblico per la selezione di diversi funzionari statali da impiegare a tempo indeterminato. Ecco quali sono le figure richieste, le modalità di ammissione e la relativa scadenza.

Concorso Ministero Cultura: per tutti coloro i quali ambiscono ad un posto di lavoro statale, il nuovo bando di selezione pubblica prevede la recluta di diverse figure di funzionari che, in caso di vincita della procedura concorsuale, verranno assunti presso sedi in tutta Italia e impiegati con contratto a tempo indeterminato. Ma vediamo, nello specifico, quali sono le unità richieste, i requisiti e le modalità di ammissione.

Concorso Ministero Cultura: profili e requisiti

Il nuovo allettante concorso prevede l’assunzione di ben 518 funzionari da inquadrare nell’Area terza e in posizione economica F1 che devono essere in possesso di alcuni requisiti che diventano più specifici in relazione alla categoria richiesta. È, pertanto, indispensabile consultare il bando online.

Per quanto riguarda i requisiti generali, è necessario:

Possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

o di altro Stato membro dell’Unione europea; Avere età non inferiore ai diciotto anni;

Titoli di studio adeguati in base alla posizione interessata;

in base alla posizione interessata; Possedere idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

Avere l’inclusione nell’e lettorato politico attivo ;

; Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; Non avere condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; Avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana (solo per candidati di sesso maschile).

Più in generale, le figure richieste sono distribuite nelle seguenti unità:

Profilo professionale Funzionario Archivista di Stato (268 unità);

(268 unità); Profilo professionale Funzionario Bibliotecario (130 unità);

(130 unità); Profilo professionale Funzionario Restauratore Conservatore (15 unità);

(15 unità); Profilo professionale Funzionario Architetto (32 unità);

(32 unità); Profilo professionale Funzionario Storico dell’Arte (35 unità);

(35 unità); Profilo professionale Funzionario Archeologo (20 unità);

(20 unità); Profilo professionale Funzionario Paleontologo (8 unità);

(8 unità); Profilo professionale Funzionario Demoetnoantropologo (10 unità).

Procedura selettiva

La selezione del suddetto concorso si svolgerà in tre step:

Prova scritta che consta di 40 quesiti e che verrà espletata tramite piattaforme digitali;

che consta di e che verrà espletata tramite piattaforme digitali; Prova orale che sarà riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta;

che sarà riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta; Valutazione dei titoli che avverrà in seguito dello svolgimento della prova orale.

Concorso Ministero Cultura: come partecipare e fino a quando

Per gli interessati che intendono partecipare al concorso Ministero Cultura la domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o IDAS, entro e non oltre venerdì 9 dicembre 2022.