Bonus bollette: a chi spetta e come si ottiene

Bonus bollette: ecco a chi spetta e come si ottiene l'incentivo per contrastare il caro energia. Di seguito tutte le info più importanti.

La Legge di Bilancio ha confermato il bonus sociale sulle bollette con una modifica principale: il tetto della soglia Isee aumenta da 12mila a 15mila euro. L’agevolazione sarà quindi rivolta ai nuclei familiari che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al di sotto di tale somma.

Bonus bollette: a chi spetta

Da aprile 2022 i bonus sociali sono stati potenziati con un passaggio dalla prima soglia di 8.625 euro a quella di 12mila euro. Fino alla fine del 2022 l’agevolazione spetta quindi solo a chi non supera i 12mila euro di Isee, a partire dal 2023 potranno richiederla anche coloro che rientrano nella soglia dei 15mila euro.

Il contratto deve essere per usi domestici o per uso domestico residente, oppure un contratto di fornitura condominiale centralizzata. Il contratto in questione deve essere attivo, per ricevere il bonus sociale, o al massimo può essere sospeso temporaneamente per morosità.

Bonus bollette: come si ottiene

L’importo del bonus è stabilito periodicamente in base a differenti fattori. Per il trimestre ottobre-dicembre 2022, il bonus sociale elettrico prevede uno sconto mensile che va dagli 86 euro per le famiglie di 1-2 componenti, ai 123 euro per le famiglie con oltre 4 persone. Per le famiglie con più di 4 membri, invece, lo sconto totale negli ultimi tre mesi dell’anno sarà di 440 euro per le zone più calde e di 2.058 euro per le zone più fredde.

Non sono ancora stati resi noti i dati per l’importo dei primi mesi del 2023, quando il bonus si allargherà ai nuclei con un Isee tra i 12mila e i 15mila euro. Per ottenere il bonus sociale sulle bollette non è necessario inviare alcuna domanda. Importante è però compilare la Dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) per sapere il proprio Isee che deve essere presentato all’Inps. La Dsu può essere compilata tramite un Caf o direttamente dal portale online MyInps.