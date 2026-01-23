Bonus sociale elettrico: confermato anche per quest’anno il bonus sociale per le famiglie in difficoltà, che offre un supporto economico sulle bollette di gas, luce e acqua. Nello specifico l’agevolazione è destinata a famiglie numerose o a basso reddito e il valore del beneficio varia in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona di residenza. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus sociale elettrico, le fasce Isee

Per poter accedere alla nuova agevolazione, che riduce le bollette di corrente elettrica, gas e acqua bisogna rispettare specifici requisiti ISEE. Ovvero, il cittadino o il nucleo familiare hanno diritto al bonus se l’ISEE:

non è superiore a 9.530 euro per famiglie con fino a 3 figli a carico;

per famiglie con fino a 3 figli a carico; non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Bonus sociale elettrico, chi ne ha diritto

Le famiglie in difficoltà economica, con un reddito ISEE che rientra nei limiti previsti dalla normativa, possono accedere agli sconti sulle bollette di gas, luce e acqua, a condizione di rispettare alcuni requisiti specifici. Questi requisiti variano a seconda che la fornitura sia diretta o condominiale.

Per la fornitura diretta, questa deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU. Inoltre la fornitura diretta deve essere:

per uso domestico, ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare; attiva, ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso. Sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità.

Per quanto riguarda la fornitura condominiale, che serve il condominio dove si trova l’abitazione del componente del nucleo familiare ISEE, deve avere le seguenti caratteristiche:

il PDR (punto di riconsegna) deve essere relativo ad un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

(punto di riconsegna) deve essere relativo ad un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare; la fornitura deve essere attiva e utilizzata dal cliente domestico in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Bonus sociale elettrico, come richiederlo

Anche per quest’anno il bonus verrà riconosciuto in automatico, con accredito in bolletta, ai cittadini titolari di forniture di luce acqua o gas dirette. Non servirà quindi dover inviare domanda diretta, ma sarà comunque necessario presentare ogni anno all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Si ricorda che gli utenti potranno compilare in autonomia online la DSU per l’ISEE sul portale dell’INPS oppure farsi aiutare da un CAF o patronato.