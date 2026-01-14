Bonus bollette: con la nuova legge di bilancio 2026 si riconferma il tanto atteso bonus bollette! si tratta di un’agevolazione destinatati agli over 75, alle persone che vivono in condizioni svantaggiate. Si ricorda che la misura potrà essere richiesta fino al 31 marzo 2027 e garantirà un risparmio complessivo fino 113 euro all’anno! Di seguito tutte le novità a riguardo e i nuovi limiti ISEE.
Bonus bollette, come funziona l’agevolazione
Il bonus bollette si basa sull’accesso al Servizio a Tutele Graduali (STG), un’iniziativa creata in Italia per facilitare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia, così da consentire ai proprio consumatori di scegliere liberamente il proprio fornitore di luce e gas. Una misura pensata per proteggere i consumatori contro le fluttuazioni eccessive dei prezzi che caratterizzano il mercato libero, mantenendo condizioni più stabili e una certa tutela tariffaria. Tale servizio di tutele resterà in vigore fino ad aprile 2027. Dopo questa data, chi utilizza il STG passerà al mercato libero, oppure, se rientra tra i vulnerabili, potrà scegliere di restare nel servizio di maggior tutela.
Bonus bollette, a chi è riservata l’agevolazione
Potranno accedere al bonus bollette tutti coloro che rientrano in una delle seguenti casistiche:
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104;
- hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- hanno un’età superiore ai 75 anni;
- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, ovvero in difficoltà economiche tali che limitano la capacità di far fronte ai bisogni primari. In questo caso, la soglia ISEE standard per accedere al bonus a 9.530 euro annui. per le famiglie numerose, con quattro figli a carico, l’Isee non dovrà superare i 20.000 euro;
- nel solo caso di forniture di energia elettrica, quindi, chi si trova in gravi condizioni di salute che richiedono l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica.
Bonus bollette, come richiederlo
La richiesta del bonus bollette cambierà di caso in caso:
- per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 9.530 euro, l’erogazione dello sconto in bolletta è automatica;
- i soggetti che hanno compiuto 75 anni devono invece contattare direttamente il proprio fornitore di energia e richiedere l’applicazione della tariffa regolata da ARERA;
- per nuclei familiari presso i quali vive un malato grave che necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita questa agevolazione non è automatica. L’istanza deve essere presentata presso il Comune di residenza o un CAF convenzionato;
- i soggetti con disabilità riconosciuta dalla Legge 104 devono inviare al proprio fornitore di energia autodichiarazione della condizione di vulnerabilità.