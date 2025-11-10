Bonus idrico: via ancora tempo per poter richiedere il bonus idrico, ossia uno sconto sulla bolletta dell’acqua pari a 50 litri per abitante al giorno, gestito da ARERA. Un vero e proprio aiuto economico sulla spesa per i consumi d’acqua dedicato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro o a 20.000 euro per le famiglie numerose. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus idrico, a chi spetta

Il bonus idrico ARERA è destinato agli utenti del servizio di acquedotto per uso domestico residente che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

siano direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto;

utilizzano nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale.

Nel caso la fornitura sia diretta:

la fornitura (ossia il contratto idrico) deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE;

la fornitura deve avere una tariffa per uso domestico;

la fornitura deve essere attiva

Nel caso la fornitura sia centralizzata:

la fornitura condominiale di acqua deve essere utilizzata in locali abitativi e attiva;

per il servizio idrico centralizzato, altro requisito necessario per ottenere il bonus, è che il nucleo deve essere intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica.

Bonus idrico, ISEE necessario

Per ottenere il bonus l’ISEE:

non superiore a 9.530 euro per il nucleo familiare richiedente;

non superiore a 20.000 euro per un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.

Si ricorda che non sarà necessario richiedere il bonus acqua idrico. Questa misura viene riconosciuta in automatico, con accredito in bolletta, ai cittadini titolari di forniture di acqua dirette.

Bonus idrico, per quanto tempo viene concesso

Il bonus sociale acqua ARERA prevede uno sconto equivalente a 50 litri d’acqua per ogni abitante al giorno. Questa quantità è stata stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 ed è considerata sufficiente per coprire i bisogni fondamentali di una persona. Lo sconto viene applicato direttamente sulla bolletta dell’acqua, tramite il gestore del servizio, che provvederà a erogarlo nei termini previsti dall’agevolazione. Il bonus ha una durata di 12 mesi, rinnovabili.