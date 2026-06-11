Si avvicina la scadenza per richiedere la Carta della Cultura 2026 e la Carta del Merito, le due misure che consentono ai giovani di ottenere contributi destinati all’acquisto di beni e servizi culturali. Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 30 giugno 2026, dopo il quale non sarà più possibile accedere all’attuale sistema di agevolazioni.

Il 2026 rappresenta infatti l’ultimo anno di applicazione della formula oggi in vigore, destinata a essere sostituita dalla nuova Carta Valore a partire dal 2027.

Fino a 1.000 euro con Carta della Cultura e Carta del Merito

L’attuale bonus cultura si basa su due strumenti distinti che possono essere cumulati tra loro.

La Carta della Cultura Giovani garantisce un contributo fino a 500 euro ed è riservata ai giovani residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro.

ed è riservata ai giovani residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore La Carta del Merito, anch’essa del valore massimo di 500 euro, viene invece riconosciuta agli studenti che conseguono il diploma di maturità con il voto di 100 o 100 e lode.

Chi possiede entrambi i requisiti può quindi beneficiare di un contributo complessivo fino a 1.000 euro.

Come richiedere la Carta della Cultura 2026

La procedura si svolge interamente online attraverso la piattaforma dedicata del Ministero della Cultura.

Per accedere è necessario utilizzare le credenziali Spid oppure la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Una volta approvata la richiesta, il contributo viene caricato su una carta virtuale utilizzabile per gli acquisti consentiti dal programma.

Cosa si può comprare con il bonus

Le somme riconosciute possono essere utilizzate esclusivamente per finalità culturali.

Tra le spese ammesse rientrano:

libri ed e-book;

biglietti per cinema e teatri;

concerti e musica registrata;

ingressi a musei, mostre e siti culturali;

corsi di formazione artistica, culturale e linguistica.

Restano esclusi gli acquisti non collegati ad attività culturali o educative.

Le scadenze da non dimenticare

Chi intende beneficiare della Carta della Cultura 2026 deve rispettare due date fondamentali:

La prima è il 30 giugno 2026, termine ultimo per presentare la domanda. La seconda è il 31 dicembre 2026, data entro cui dovrà essere speso l’intero credito disponibile. Le somme non utilizzate entro quella scadenza andranno definitivamente perse.

Dal 2027 arriva la Carta Valore

Dal prossimo anno il sistema verrà riformato con l’introduzione della Carta Valore, che sostituirà sia la Carta della Cultura Giovani sia la Carta del Merito.

L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare l’accesso al bonus collegandolo direttamente al conseguimento del diploma. Restano però ancora da definire diversi aspetti, tra cui l’importo effettivo del contributo e le risorse che saranno stanziate per la nuova misura.