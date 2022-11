Lavoro Catania, da Lidl a Nike: le offerte attive

Lavoro Catania e provincia: tante aziende note cercano nuovo personale. Di seguito le più allettanti posizioni aperte, con mansioni e relativi requisiti richiesti.

Offerte lavoro Catania: nuove assunzioni Lidl

Lidl, famosa catena europea di supermercati di origine tedesca, è alla ricerca di personale, più in particolare per il punto vendita di Via Giovanni Segantini. Presente, di fatto, sul sito dell’azienda una posizione per addetti alle vendite: si tratta di un impiego part-time, con possibilità di 30, 25 o 20 ore settimanali (su turni flessibili).

Tale figura si occuperà dell’assistenza al cliente, ma anche di ordinare i prodotti sugli scaffali e di rendere l’esperienza d’acquisto il più gradevole possibile. Le mansioni indicate sono le seguenti:

collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

rifornimento dei prodotti sui bancali;

preparazione dei nuovi articoli in promozione;

gestione della cassa;

sistemazione e pulizia dei locali.

I requisiti richiesti, invece, sono i seguenti:

Diploma di Maturità ;

; spiccato orientamento al cliente;

attitudine al lavoro di squadra;

affidabilità e flessibilità;

approccio Multitasking.

Per maggiori dettagli su benefit e retribuzione, si rimanda al sito ufficiale Lidl.

Lavoro Catania: JD Sports Fashion cerca personale

Assunzioni anche per JD Sports Fashion. In particolare, per il negozio presso il Centro Commerciale “Porte di Catania”, si ricerca attualmente un o una Assistent Manager. Tale figura è tenuta ad occuparsi di:

Gestione Economica. In particolare:

garantisce il raggiungimento degli obiettivi commerciali e la crescita costante dei KPI;

gestisce i costi ed ottimizza la redditività del negozio attraverso l’incremento delle strategia di vendita.

Gestione del personale. In particolare:

assiste lo Store Manager nella gestione ottimale dell’organizzazione personale all’interno del punto vendita;

svolge attività di recruiting dello staff in collaborazione con lo Store Manager.

sviluppa e motiva lo staff e promuove la progressione di carriera all’interno del gruppo.

Customer Service. Più nel dettaglio:

Garantisce la qualità del servizio clienti del negozio nel rispetto delle procedure.

Gestisce reclami in maniera efficace e professionale.

Visual Merchandising. In particolare:

garantisce la buona presentazione generale del negozio in collaborazione con il visual merchandising team, al fine di migliorarne la redditività;

verifica che le linee guida per il “lancio del prodotto” siano correttamente eseguite.

Logistica / prevenzione delle perdite. Di fatto:

gestisce gli ingressi e le uscite delle merci;

partecipa attivamente alla prevenzione e al controllo delle perdite del suo negozio in accordo con lo Store Manager;

garantisce la gestione quotidiana delle operazioni di registrazione cassa.

Per svolgere questa mansione risulta necessario possedere i seguenti requisiti:

precedente esperienza maturata nella gestione di punti vendita strutturati;

strutturati; buona conoscenza della lingua inglese;

leadership e capacità di motivare il team;

buona conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Word ed Excel).

Lavoro Catania: Nike assume

Infine l’azienda Nike ricerca un Nike store coach per un punto vendita di Catania. In questo caso, tra le mansioni figurano per esempio le seguenti:

gestire tutte le attività giornaliere in un’area specifica del punto vendita, inclusa la e il servizio;

Guidare, formare e ispirare i collaboratori nell’area di competenza;

Comunicare le informazioni sugli eventi promozionali massimizzare risultati di ogni evento;

Assistere il responsabile del punto vendita nell’offrire un’esperienza eccellente ai clienti e ai dipendenti.

Si richiede la laurea di primo livello, e non solo. Anche: