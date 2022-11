Concorso Aeronautica Militare, bando per Allievi Ufficiali Piloti e AUFP: le info

Concorso Aeronautica Militare per Allievi Ufficiali Piloti e Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata. I dettagli su posti, requisiti, selezione e candidatura.

Concorso Aeronautica Militare: indetta una nuova procedura, per titoli ed esami, volta all’inserimento di 15 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento dell’Aeronautica Militare e di 30 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata. Di seguito i dettagli.

Concorso Aeronautica Militare: i posti

I posti previsti sono i seguenti:

15 posti per l’ammissione al 129° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, con obbligo di ferma di 12 anni;

per l’ammissione al 129° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, con obbligo di ferma di 12 anni; 30 posti per l’ammissione al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 14° corso AUFP.

Si esplicita che il testo integrale del bando indica anche la specifica suddivisione relativa ai soli posti per AUFP.

I requisiti richiesti

Per prender parte al concorso per Allievi Ufficiali occorre dimostrare di possedere determinati requisiti. Per esempio, risulta necessario:

nel caso in cui si partecipi al concorso per l’ammissione al 129° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), aver compiuto 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 23° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; nel caso in cui, invece, si punti all’ammissione al 14° corso Allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), aver compiuto 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; possedere la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; nel caso in cui si partecipi al concorso per l’ammissione al 129° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), non essere stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti di una delle Forze Armate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico – fisici; nel caso in cui si prenda parte al concorso per l’ammissione al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), non essere già in servizio come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata oppure trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata; possedere i requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare.

Il titolo di studio richiesto, poi, varia a seconda del corso e del ruolo scelti: in alcuni casi può bastare il diploma, in altri risulta necessaria la laurea.

Per conoscere tutti i requisiti richiesti nel dettaglio, si consiglia la lettura del bando in formato integrale.

Concorso Aeronautica Militare: le prove

Le selezioni prevedono:

una prova scritta; accertamenti psico-fisici; esclusivamente per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 14° corso Allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), accertamento attitudinale; esclusivamente per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 129° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese;

Si precisa che il concorso per l’ammissione al 14° corso Allievi Ufficiali in ferma Prefissata prevede anche la valutazione dei titoli di merito.

Come candidarsi

Gli interessati sono tenuti ad inviare apposita domanda di partecipazione telematicamente (per mezzo del Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa, sezione Aeronautica) entro e non oltre il prossimo 27 dicembre 2022.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.