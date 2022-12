Ita Airways, in arrivo 1.250 nuove assunzioni: posti per piloti e assistenti di volo

Ita Airways annuncia numerose nuove assunzioni: oltre 1200 posti entro il prossimo anno.

Ita Airways, compagnia aerea di bandiera dell’Italia, annuncia nuove assunzioni entro il 2023: ben 1.250 per piloti e assistenti di volo. Un numero destinato persino a salire: di fatto, entro il 2025, si prevede di riservare un totale di 4.000 posti di lavoro.

Le nuove assunzioni, insieme alla possibilità di un aumento degli stipendi per i dipendenti, sono frutto di un recente accordo con i sindacati.

Secondo le prime indiscrezioni, le selezioni per il nuovo personale dovrebbero essere organizzate in tutta Italia. Le tratte di volo che riguarderanno da vicino i nuovi assunti, al contrario, non sarebbero soltanto nazionali, bensì anche internazionali.

In effetti è bene ricordare che la compagnia Ita Airways ad oggi detiene 9 destinazioni intercontinentali negli Stati Uniti, America Latina e Asia.

Come candidarsi?

Non è ancora possibile candidarsi per le posizioni annunciate. Soltanto nel momenti in cui verranno resi pubblici gli specifici avvisi (nel 2023), gli interessati potranno candidarsi tramite la pagina LinkedIn aziendale, raggiungibile anche tramite il sito web della società.