Meteo Sicilia, inverno in arrivo: attese piogge e temperature in calo

Meteo Sicilia: ancora un po' di tregua sull'Isola baciata dal sole che presto lascerà spazio a rovesci e precipitazioni. Ecco qual è il meteo previsto per oggi e i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: dopo giornate particolarmente fredde e piovose, che hanno preannunciato l’arrivo del mese di dicembre, è ancora un po’ di tregua per l’Isola prima di lasciare spazio alle precipitazioni che si abbatteranno nel fine settimana. Ecco, dunque, com’è il meteo dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: com’è il tempo oggi

Il mese di dicembre si apre con una giornata di sole per gran parte della Sicilia. Tempo sereno e nubi sparse ovunque, dunque, eccezion fatta per Messina e Palermo, caratterizzate da pioggia e schiarite.

La temperatura media massima che si raggiungerà oggi è di 18°C e verrà percepita a Catania, Messina e Siracusa; mentre la media minima sarà di 4°C e come sempre, per la sua forte escursione termica, verrà raggiunta a Enna.

Venerdì 2 dicembre

Per quanto riguarda il meteo Sicilia della giornata di domani, il tempo stabile e soleggiato di questi giorni lascerà presto spazio a basse temperature e nubi sparse in tutta l’Isola, con ancora una media massima di 18°C a Catania, Messina e Palermo e una media minima di appena 2°C percepita nell’entroterra ennese, che detiene il primato per la temperatura più bassa della Sicilia. Piogge isolate, invece, su Agrigento e provincia.

Il primo weekend del mese di dicembre

Nel corso di questo primo fine settimana di dicembre ecco che per la giornata di sabato 3 dicembre ritorneranno rovesci e temporali che saranno attesi ovunque. In particolare, pioverà più intensamente su Catania e Messina, dove è previsto rispettivamente il 90% e l’86% delle precipitazioni. Tuttavia, la media massima sarà di 20°C ad Agrigento e Palermo, mentre la media minima di 8°C ad Enna.

Domenica 4 dicembre, invece, su ogni versante ritornerà il bel tempo, soprattutto ad Agrigento, Palermo e Trapani. Nubi sparse e tempo stabile per il resto dell’Isola.

Meteo Sicilia: com’è il tempo a Catania

In questi ultimi giorni, il catanese è stato protagonista di allerta meteo e forti precipitazioni, ma fino alla giornata di sabato potrà godere finalmente del sole, nonostante le basse temperature. Anche questo imminente fine settimana sarà, infatti, caratterizzato da forti piogge e sarà importante fare prudenza.