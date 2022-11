Bonus cinema, sconto sul biglietto anche in Sicilia: come ottenerlo

Bonus cinema 2022: si potrà godere della magia del grande schermo spendendo meno. Ecco in cosa consiste questa nuova agevolazione: requisiti e procedure.

Bonus cinema in arrivo: si tratta di un’agevolazione recentemente annunciata da Gennaro Sangiuliano, nuovo Ministro della Cultura, e destinato ad attirare soprattutto l’attenzione dei più giovani. Anche i siciliani potranno richiederlo, ma come procedere? Di seguito le prime informazioni in merito.

Bonus cinema 2022: perché e come funziona?

Mettendo in campo il nuovo bonus cinema, si punta a riempire di nuovo le sale cinematografiche, rimaste a lungo semi deserte per via della pandemia da Coronavirus prima, della crisi economica poi. Tale agevolazione, di fatto, cela un obiettivo ben preciso: spingere sempre più cittadini a recarsi al cinema, dunque modificare i numeri più recentemente registrati. Di fatto se in Italia nel 2019 sono stati registrati 306 milioni di spettatori (con una spesa di 2,7 miliardi di euro), appena due anni dopo hanno varcato la soglia delle sale appena 84 milioni di persone (con una spesa ridotta ad appena 870 milioni di euro).

Ma come funzionerà il nuovo bonus? Questo consiste in uno sconto: sarà possibile acquistare un biglietto spendendo 3 o 4 euro in meno rispetto al consueto. Secondo le ultime indicazioni fornite, il voucher in questione verrà applicato direttamente al botteghino del cinema. L’utilizzo del bonus sarà possibile fino all’esaurimento dei fondi stanziati (pari a 10 milioni di euro).

Bonus cinema: i requisiti richiesti

A differenza di altri bonus, per questo non sono previsti disparati requisiti. Per ottenere il voucher, sarà necessario soltanto possedere lo Spid.

Le procedure previste

Chiunque sia in possesso dello Spid sarà tenuto a genere, tramite il proprio cellulare, un Qr code che occorrerà mostrare al botteghino, nel momento in cui si acquista il biglietto: i lavoratori si occuperanno di scansionarlo. In tal modo lo spettatore pagherà al massimo 4 euro per ciascun biglietto.

Per ciascun biglietto scansionato nel corso di 3 mesi, non superiore a un determinato importo fra i 6 e i 7 euro, gli esercenti riceveranno un contributo statale pari a 3 euro.