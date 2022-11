Black Friday, attenzione alle truffe: tutti i consigli per risparmiare

Il Black Friday 2022 è giunto alle porte e fra acquisti online o presso i negozi fisici è possibile incorrere a truffe: ecco alcuni validi consigli su come evitarle.

Di stampo americano, quella del “Black Friday” è ormai diventata una consuetudine anche italiana che si è andata a diffondersi prima a mezzo Internet, tramite Amazon, e poi per i negozi fisici.

Anche quest’anno, il Black Friday 2022 è giunto alle porte, tutti pronti online a cliccare sull’offerta migliore da portare in carrello. Ma è sempre così vantaggioso acquistare online o di persona nei negozi proprio durante la settimana del “Venerdì nero”?

Ecco alcuni validi consigli su come evitare truffe online e presso i negozi fisici.

Black Friday: i saldi nei negozi fisici

Per quanto riguarda le offerte proposte dai negozi fisici, queste devono essere considerate come veri e propri saldi di stagione e per poter evitare di esserne fregati, è importante fare caso a questi dettagli:

Controllare i prezzi prima e dopo l’applicazione degli sconti;

l’applicazione degli sconti; Accertarsi che la merce in saldo sia recente e non si tratti di scarti di magazzino;

sia e non si tratti di scarti di magazzino; Diffidare da sconti eccessivi;

Ricordarsi che anche con gli sconti si ha sempre il diritto di reso e la garanzia legale.

Black Friday: i saldi online

Per quanto concerne il Black Friday online, specialmente quello su Amazon, questo è quello preso più in considerazione, data la riduzione spazio-tempo e lo shopping a portata di “click”. Ma fra offerte del giorno e fra quelle lampo e improvvise, è importante non farsi prendere in giro.

Per gli acquisti su grandi e-commerce come Ebay o Amazon è utile usare delle apposite estensioni per i browser che servono a monitorare l’andamento dei prezzi: “Keepa” o “CamelCamelCamel”.

Dopo aver installato questi piccoli software, non appena si adocchia un prodotto in vendita sui grandi e-commerce, è possibile visualizzare pure i prezzi dei giorni e delle settimane precedenti: così facendo si può valutare se il venditore nei giorni scorsi ha alzato il prezzo per far sembrare lo sconto più forte.

Black Friday online: come evitare le truffe

Quando si tratta di aquisti online, operando con una carta di credito, è facile cadere nelle truffe. Nel caso si facciano compere a rate è importante leggere molto bene l’informativa sui costi del finanziamento: anche quando un finanziamento compare a interessi zero, infatti, potrebbero esserci costi di istruttoria o di riscossione che andranno poi a incidere sulla rata mensile.

Il rischio truffa online è maggiore sui piccoli siti, poiché sulle grandi piattaforme come Amazon, Ebay o Zalando il consumatore è tutelato e quasi sempre rimborsato al 100%.

Per i piccoli siti meno conosciuti è più facile incorrere in rischi di clonazione delle carte di credito e/o debito: è buona abitudine procedere agli acquisti solo con carte prepagate: in questo modo, concluso l’acquisto, non ci sarà altro sulla carta e qualora venisse clonata, quindi, non ci sarà nulla da sottrarre.