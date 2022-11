Black Friday 2022, via anticipato agli sconti: tutte le informazioni utili

Black Friday 2022: per consentire ai propri compratori di avere più tempo per pensare, alcune aziende hanno già dato il via ai forti sconti sulla merce.

Black Friday 2022: fervono le preparazioni nei negozi, il “venerdì nero” si avvicina. Tra poco meno di due settimane, il prossimo 25 novembre, in tutto il mondo si darà il via alla giornata dedicata ai fortissimi sconti sui beni di diversissimo genere, dall’abbigliamento fino a, ovviamente, l’elettronica.

Il Black Friday nasce in America, nel 1924, quando i grandi magazzini Macy’s organizzarono una giornata dedicata agli sconti proprio dopo il Giorno del Ringraziamento; da allora, è divenuto un vero e proprio giorno osannato e attesissimo dai compratori, che simbolicamente dà il via allo shopping natalizio: è infatti possibile procurarsi, a prezzi stracciati, beni di ogni genere, da poter incartare e mettere sotto l’albero.

Ma le cose, da quasi cento anni fa, sono cambiate parecchio. Il Black Friday, infatti, sebbene sia un momento di gioia negli acquisti, spesso conduce a confusione, scontri tra acquirenti e, non per ultimo, acquisti d’impulso nel nome del risparmio: ecco perché, via via, si è andati sempre più verso una versione più “slow” del “venerdì nero”, dall’estensione delle offerte a tutto il fine settimana (quest’anno, dunque, dal venerdì 25 al “cyber monday”, il 28 novembre), fino a una scontistica estesa per quasi tutto il mese.

Black Friday 2022: le offerte già disponibili

Per contrastare gli acquisti d’impulso e i sovraffollamenti, dunque, alcune note catene hanno già fatto in modo da anticipare il “venerdì nero”, dando modo agli acquirenti di poter scegliere con calma, ponderando e confrontando i prezzi tra i vari offerenti. Tra queste, spiccano maggiormente le catene legate all’elettronica: ecco che, dunque, in Italia, Mediaworld, Unieuro e Euronics hanno pubblicato le proprie offerte, sebbene quest’ultima catena promette sconti ancor più ghiotti durante il “weekend nero”.

Anche note aziende di telefonia stanno anticipando il Black Friday: tra queste, spiccano Samsung e OnePlus. Resistono, ma non ancora molto, infine, le offerte della grande azienda di e-commerce Amazon: è da poco finito il Prime Day, dunque, si sta procedendo a una riorganizzazione in attesa della “settimana nera”. Fioccano sempre di più, dunque, nuove offerte: il Black Friday 2022 si avvicina, segnando simbolicamente l’arrivo del “periodo più bello dell’anno”, quello del Natale.