“Notre Dame de Paris” celebra 20esimo anniversario a Catania: info su date e biglietti

A Catania stanno per accendersi le luci del palco per "Notre Dame de Paris": per i vent'anni dalla prima messa in scena, torneranno gli interpreti originali.

Si terrà oggi, presso la Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, la conferenza stampa per la presentazione del musical “Notre Dame de Paris”; il Commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, accoglierà i protagonisti principali appartenenti al cast originale di quella che viene annoverata tra le opere moderne più famose al mondo: proprio nel capoluogo etneo si celebrerà il ventennale dalla prima messa in scena del musical, riportandone sul palco i primissimi interpreti.

Ecco che, quindi, sul palco del PalaCatania, dall’11 al 20 novembre, prenderà vita lo spettacolo tratto dal romanzo di Victor Hugo, musicato da Riccardo Cocciante: le luci si accenderanno su Giò di Tonno e Lola Ponce, che tornano ai loro ruoli originali di Quasimodo e Esmeralda, ma anche su Graziano Galatone nei panni di Febo, su Vittorio Matteucci come Frollo, Matteo Setti come Gringoire, Leonardo di Minno come Clopin, Tania Tuccinardi come Fiordaliso; questi ultimi, in particolare, verranno sostituiti in alcune date della tournée da Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, i Fiordaliso e Clopin originali.

I biglietti per gli spettacoli dall’11 al 13 e, ancora, dal 15 al 20 novembre, sono già in vendita sui circuiti ufficiali di Sicilia Ticket e TicketOne: i costi varieranno in base al posto scelto, oscillando dal prezzo base di 28€ fino ai 90€.