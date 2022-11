Ryanair e Wizz Air: voli e offerte Black Friday 2022

Sconti e offerte per il Black Friday per voli Ryanair e Wizz Air: di seguito tutte le informazioni su come ottenerli.

Pronti per il Black Friday? Se avete in mente di organizzare un viaggio in aereo, approfittate delle fantastiche offerte che Ryanair e WizzAir hanno lanciato per i loro voli.

Termina alla mezzanotte di oggi l’offerta del 15% di sconto sui voli Ryanair con un codice sconto raggiungibile direttamente dal sito e applicabile su determinati voli. Se la prenotazione sarà effettuata entro oggi, si potrà viaggiare dal 9 gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2023 con offerte imperdibili.

Ottime notizie anche per gli abbonati di Wizz Air Discount Club. Solo sui voli selezionati per oggi, la compagnia effettuerà uno sconto del 10%. Acquistando il biglietto oggi, si potrà viaggiare fino al 31 marzo 2023.