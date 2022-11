Lavoro Sicilia: Trenitalia, LIDL e Primark assumono

Visual Merchandising Manager Sud Italia : la risorsa dovrà guidare, formare e sviluppare un team di Visual Merchandising Assistant, gestire tutte le attività di Visual Merchandising dello store relative ad allestimento vetrine, pareti, manichini e campagne di vendita secondo le direttive aziendali, effettuare gli ordini per gli allestimenti e garantire che quest’ultimi siano in linea con le politiche commerciali attraverso la rotazione del prodotto considerando le vendite, le tendenze, le esigenze dei clienti e le strategie dei competitor, gestire le campagne di comunicazione all’interno dello store. Tra i requisiti richiesti, determinazione per crescita e apprendimento, dinamicità e proattività, esperienza di almeno 1 anno come Visual Merchandising Assistant, disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale;

Stage People & Culture Assistant: la risorsa dovrà occuparsi della selezione, assunzione e inserimento di Addetti alle Vendite, dell’ organizzazione delle attività formative, organizzazione oraria: supporto ai Manager per la definizione degli orari in base alle esigenze commerciali, amministrazione del personale e della sicurezza organizzando corsi di formazione obbligatoria per il personale. Tra i requisiti richiesti, laurea in ambito Economico/Giuridico o Umanistico, buona conoscenza dei sistemi IT e del Pacchetto Office, positività, energia e dinamismo, attitudine all’apprendimento, spirito collaborativo e capacità di problem solving, precisione e attenzione ai dettagli.