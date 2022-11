Bonus 150 euro: le novità nell’ultima circolare INPS

Bonus 150 euro: l'ultima circolare dell'Inps estende ad altre categorie lavorative la possibilità di poter beneficiare dell'importo. Ecco quali sono le ultime novità in merito a questo contributo.

Bonus 15o euro: fra le tante misure di aiuto economico volte al contrasto del caro energia stanziate dal governo, quella che riguarda i lavoratori dipendenti, e non solo, è sicuramente una delle più vantaggiose. Una recente circolare dell’Inps fornisce, infatti, nuovi importanti chiarimenti in merito ai beneficiari dell’importo e su come fare domanda online. Ecco quali sono i requisiti, la scadenza e le istruzioni da seguire per poter richiedere il bonus 150 euro.

Bonus 150 euro: requisiti

Come indicato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, tutti coloro che, direttamente o su richiesta, potranno ricevere il relativo contributo, ovvero lavoratori e lavoratrici stagionali, a tempo determinato e intermittenti devono essere in possesso, nello specifico, di un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro”.

A chi spetta

Novità in arrivo per diversi lavoratori. Il documento pubblicato dall’Inps ha di fatto recentemente chiarito che, oltre che per i lavoratori dipendenti, la misura in arrivo si estende anche ad altre categorie di lavoratori.

In particolare, ecco quali sono le nuove categorie di lavoratori che, come già citato, trovandosi in possesso di un reddito non superiore ai 20.000 euro, relativamente al 2021, possono ora beneficiare del bonus 150 euro:

Titolari di rapporti co.co.co, dottorandi e assegnisti di ricerca, che sono iscritti alla Gestione Separata, con contratti attivi alla data del 18 maggio;

che sono iscritti alla Gestione Separata, con contratti attivi alla data del 18 maggio; Stagionali a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano maturato almeno 50 giornate di lavoro (anche in più tipologie di rapporti);

che nel 2021 abbiano maturato almeno 50 giornate di lavoro (anche in più tipologie di rapporti); Lavoratori iscritti al “Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo”, che nel 2021 abbiano maturato almeno 50 contributi giornalieri.

Come fare domanda

Alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale dell’Inps è possibile prendere visione delle procedure da seguire per poter procedere con l’inoltro della domanda online.

Gli interessati a beneficiare del bonus di 150 euro dovranno, dunque:

Accedere all’home page del sito dell’Inps;

all’home page del sito dell’Inps; Selezionare la voce “Prestazioni e servizi”;

la voce “Prestazioni e servizi”; Spuntare le voci “Servizi” e “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

le voci e Effettuare l’accesso tramite una delle seguenti credenziali: SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (CNS);

tramite una delle seguenti credenziali: SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (CNS); Selezionare la categoria lavorativa di appartenenza.

Infine, nel documento pubblicato dall’Inps è contenuto il termine entro il quale è possibile procedere con l’inoltro online della domanda, vale a dire entro e non oltre il 31 gennaio 2023.