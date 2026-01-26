Bonus lavoratori: confermato anche per il 2026 l bonus lavoratori dipendenti. I lavoratori potranno beneficiare di un esonero contributivo che varia dal 4,8% al 7,1% sui redditi da lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come determinare i lavoratori aventi diritto al bonus e sulla modalità di calcolo per il 2026, specificando le condizioni e le modalità di applicazione dell’esonero.

Bonus lavoratori, di cosa si tratta

Il bonus lavoratori dipendenti è una detrazione fiscale che riduce i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, sia nel settore pubblico che privato. In pratica, si tratta di uno sconto che abbassa l’importo dei contributi normalmente trattenuti dallo stipendio, con l’effetto di aumentare l’importo netto in busta paga. Nello specifico:

7,1% per i redditi fino a 8.500 euro;

5,3% per i redditi tra 8.501 e 15.000 euro;

4,8% per quelli superiori a 15.001 e 20.000 euro.

Per chi guadagna di più, fino a 32.000 euro, la detrazione è fissa e pari a 1.000 euro all’anno. Mentre tra 32.001 e 40.000 euro diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Si ricorda, che potranno usufruire del bonus solo coloro che hanno un reddito lordo fino a 40.000 euro annui.

Bonus lavoratori, l’aumento dello stipendio

Gli stipendi dei lavoratori aumenteranno. Di seguito l’aumento per ogni fascia di reddito:

per chi percepisce uno stipendio pari a 8.500 euro lordi all’anno , con il bonus al 7,1%, l’aumento annuale sarebbe di 603,50 euro, pari a 46 euro al mese circa;

, con il bonus al 7,1%, l’aumento annuale sarebbe di 603,50 euro, pari a 46 euro al mese circa; per chi percepisce uno stipendio pari a 14.000 euro lordi all’anno, con il bonus al 5,3%, l’aumento annuale sarebbe di 742 euro, pari a 57 euro al mese circa;

con il bonus al 5,3%, l’aumento annuale sarebbe di 742 euro, pari a 57 euro al mese circa; per chi percepisce uno stipendio pari a 16.000 euro lordi all’anno, con una riduzione dei contributi previdenziali pari 4,8%, l’aumento annuale sarebbe di 768 euro, pari a 59 euro al mese circa;

con una riduzione dei contributi previdenziali pari 4,8%, l’aumento annuale sarebbe di 768 euro, pari a 59 euro al mese circa; per chi percepisce stipendi pari a 20.000 e non superiore a 32.000 euro lordi all’anno, la detrazione annua è fissa ed è pari a 1.000 euro. Dunque, in caso di uno stipendio da 22.000 euro, lo sgravio fisso sarà di 1.000 euro.

Bonus lavoratori, l’aumento degli stipendi per diversi redditi

Per i redditi da lavoro compresi tra 32.001 e 40.000 euro, invece, la detrazione viene calcolata caso per caso. Nello specifico: