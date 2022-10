Bonus 150 euro, docenti e ATA: le ultime novità

Bonus 150 euro, docenti e ATA: quali sono le ultime novità in merito a questo incentivo economico per le categorie del personale scolastico? Ecco tutte le informazioni più rilevanti a riguardo.

Bonus 150 euro, docenti e ATA: quali sono le principali novità per le varie categorie del personale scolastico in merito a questo bonus statale? I docenti e i lavoratori appartenenti alle categorie del personale ATA sono molti in Italia e per questo motivo c’è grande attesa in merito alle informazioni per questo beneficio economico concesso dallo Stato. Ecco quindi tutte le principali informazioni riguardo il bonus 150 euro, docenti e ATA.

Bonus 150 euro: cos’è

Il bonus 150 euro è un contributo economico statale che è stato messo in campo dal Governo uscente tramite un decreto. Infatti, l’origine del bonus è riscontrabile nel cosiddetto Decreto Aiuti Ter che, tra le varie proposte, prevede anche il bonus da 150 euro.

È fondamentale ricordare che si tratta di un contributo “una tantum”, vale a dire che può essere erogato una sola volta. Inoltre, come è possibile evincere dal suo stesso nome, il valore del beneficio è pari a 150 euro.

150 euro, bonus docenti: requisiti

Tra i requisiti del bonus 150 euro docenti e ATA uno fra tutti è fondamentale: si tratta del tetto massimo di ISEE che per i richiedenti. Nel caso di questo beneficio, il reddito non può superare i 20mila euro lordi annui. Tuttavia, è anche fondamentale appartenere a specifiche categorie di lavoratori, elencate di seguito:

pensionati;

lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo;

collaboratori sportivi;

lavoratori dipendenti pubblici e privati;

percettori del RdC;

lavoratori domestici;

dottorandi e assegnisti di ricerca;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

incaricati di vendite a domicilio;

disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;

lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Bonus 150 euro: docenti precari

Considerando l’erogazione del bonus 150 euro docenti e ATA anche ai lavoratori stagionali, è possibile che il beneficio sia rivolto dall’INPS anche ai docenti precari. Infatti, lo stesso accadde per il bonus 200 euro, il quale tuttavia, prevedeva un ISEE dal tetto massimo pari a 35mila euro.