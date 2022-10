Bonus trasporti 2022, è possibile richiederlo più volte: come fare

Bonus trasporti: gli interessati saranno lieti di sapere che sarà possibile richiedere l'incentivo più volte. Ma prima di procedere occorrerà saperne di più.

Bonus trasporti 2022: ormai ben noto l’aiuto pensato per incentivare il trasporto pubblico. Ma ciò che non tutti sanno è che l’incentivo in questione può essere richiesto più volte dalla stessa persona. Di seguito i dettagli.

Bonus trasporti: possibile richiederlo più volte

Come già indicato, una stessa persona può richiedere il bonus più volte, fino al raggiungimento della quota massima. Ad un patto: bisognerà procedere in mesi diversi.

Il Ministro del Lavoro Orlando non ha soltanto esplicitato che nel mese di settembre sono stati emessi oltre un milione di voucher, ma ha anche fornito importanti indicazioni per i possibili richiedenti-.

“A ottobre – ha spiegato il Ministro del Lavoro Orlando – sarà possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso”.

Dunque a chi ha ottenuto il bonus per un abbonamento mensile a settembre, viene riservata la possibilità di richiederlo nuovamente. Si risparmiano, così, un massimo di 120 euro in due mesi.

Quanti, al contrario, hanno scelto di acquistare l’abbonamento annuale a settembre hanno potuto risparmiare meno, solamente 60 euro.

Inoltre è sempre bene ricordare che il tempo utile per richiedere il voucher è limitato: si potrà procedere, in particolare, fino al mese di dicembre.

Infine si ricorda che potranno usufruire del voucher in questione le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno raggiunto un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. L’incentivo risulta compatibile con altre misure di sostegno, a patto che quest’ultime non siano dotate di discipline che implichino l’incompatibilità con quello del trasporto pubblico.

Novità sui fondi riservati al bonus

Grazie ai rifinanziamenti a opera dei decreti legge Aiuti-bis e Aiuti-ter, sono stati anche aumentati i fondi riservati al bonus trasporti: saliti, in particolare, a quota 190 milioni di euro.