Pagamenti INPS ottobre 2022, da Assegno Unico a RdC: tutte le date

Pagamenti INPS ottobre 2022: dall'Assegno Unico al Reddito di Cittadinanza, passando per il bonus 200 euro. Di seguito tutte le date da tenere a mente.

Pagamenti INPS ottobre 2022: numerosi quelli previsti a breve e non. Anche questo mese alle pensioni si accompagnano, per esempio, alcuni incentivi ben noti e tanto richiesti. Ma quali somme attendere e quando nello specifico? Di seguito tutte le date da segnare in calendario.

Pagamenti INPS ottobre 2022: Pensioni, Reddito e Pensione di Cittadinanza

Si sa già che anche ad ottobre chi ha ritirato la pensione recandosi ad uno sportello delle Poste Italiane ha seguito un preciso calendario, stilato sulla scorta della lettera iniziale del cognome.

A partire dal 21 ottobre 2022 è previsto il pagamento del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza a ottobre per quanti hanno precedentemente ricevuto una ricarica.

Al contrario i nuovi beneficiari e quanti hanno ottenuto il rinnovo dovranno aspettare meno tempo: per queste categorie la prima rata arriverà già dal 16 ottobre 2022.

NASpI

Non è previsto alcun calendario fisso, al contrario, per la riscossione dell’indennità di disoccupazione NASpI. Il pagamento, con riferimento alla mensilità di settembre, solitamente si attua tra il 7 e il 15 ottobre 2022. La data precisa varia a seconda di quella di presentazione della domanda d’accesso al sussidio ma si può conoscere, accedendo al Fascicolo Previdenziale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (meglio noto come INPS).

Pagamenti INPS ottobre 2022: Assegno unico

Per questo aiuto bisognerà attendere:

almeno il 17 ottobre : per chi ha presentato domanda nei primi due mesi del 2022;

: per chi ha presentato domanda nei primi due mesi del 2022; la fine di ottobre: per chi ha presentato domanda lo scorso mese (settembre).

Bonus 200 euro

Infine va citato il bonus 200 euro che questo mese toccherà alle seguenti categorie:

ai titolari di NASpI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola;

ai beneficiari delle ex indennità Covid 2021;

ai lavoratori che rientrano nelle categorie interessate, quali:

– colf e badanti (entro il 30 settembre);

– parasubordinati, intermittenti, stagionali, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, incaricati vendite a domicilio (entro il 31 ottobre).