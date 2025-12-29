Pensioni: l’INPS ha finalmente confermato il calendario delle pensioni per il 2026! Gli importi riconosciuti ai beneficiari sono quelli rivalutati, come ogni anno, e adeguati al nuovo indice dei prezzi ISTAT. Nei mesi successivi, invece, le date di accredito potrebbero variare a seconda che il pagamento avvenga su conto bancario o conto Poste. Di seguito tutte le informazioni a riguardo e il calendario ufficiale.

Pensioni, cosa cambierà con i pagamenti

In generale, la pensione viene accreditata il primo giorno bancabile di ogni mese, a meno che questo non coincida con una giornata festiva. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni da considerare:

per chi riceve la pensione presso Poste Italiane se il primo giorno del mese è sabato, la pensione viene regolarmente pagata;

se il primo giorno del mese è sabato, per chi riceve la pensione in Banca, se il primo giorno del mese è sabato, il pagamento slitta al lunedì successivo (o al primo giorno lavorativo bancario utile).

Nel caso di gennaio 2026, c’è una deroga speciale: nonostante il 2 gennaio sia tecnicamente il primo giorno bancabile, il pagamento slitterà comunque al secondo giorno bancabile. Questa eccezione è stata confermata dall’INPS ed è necessaria per completare le operazioni di aggiornamento dei sistemi informatici e applicare le nuove aliquote di rivalutazione (perequazione), che scattano ogni anno.

Pensioni, il calendario per il 2026

Per il 2026 il pagamento delle pensioni nel 2026 avverrà nelle seguenti date:

sabato 3 gennaio 2026 per chi ritira la pensione alle Poste, lunedì 5 gennaio 2026 per chi la ritira in banca;

mercoledì 1 aprile 2026, sia per chi la ritira alle Poste sia per chi la ritira in banca;

lunedì 1 giugno 2026 sia per chi la ritira alle Poste sia per chi la ritira in banca;

Pensioni, novità su importi

A gennaio riprende l’applicazione delle addizionali regionali e comunali sugli importi delle pensioni. Nello specifico, da gennaio 2026 si segna anche l’adeguamento annuale delle pensioni, che viene effettuato in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT. Come confermato dal Ministero dell’Economia, a partire dal 1 gennaio, tutte le pensioni vedranno un aumento dell’1,4% per allinearsi all’incremento dei prezzi e del costo della vita.