Pensioni 2026: Nel 2026 non cambiano i criteri di calcolo delle pensioni né il funzionamento dei sistemi retributivo, contributivo e misto. La Legge di Bilancio, però, introduce un adeguamento provvisorio degli assegni attraverso il meccanismo della perequazione automatica, fissato all’1,4%. L’aumento non sarà uguale per tutti: il sistema continuerà a distinguere tra pensioni basse, medie ed elevate, incidendo in modo diverso sugli importi.
Perequazione e rivalutazione degli assegni nel 2026
La rivalutazione piena spetterà alle pensioni fino a 2.413,60 euro lordi mensili. Oltre questa soglia entra in funzione un meccanismo a scaglioni, che riduce progressivamente la percentuale di adeguamento per gli assegni più alti.
L’impatto sugli importi lordi sarà quindi contenuto, ma il sistema punta comunque a tutelare, almeno in parte, il potere d’acquisto dei pensionati, dopo i forti rialzi dell’inflazione registrati negli anni precedenti.
Le pensioni minime raggiungono nel 2026 la nuova soglia di 611,85 euro mensili, pari a circa 7.954 euro annui.
Pensioni 2026 e tasse: come funziona la tassazione
Anche nel 2026 la pensione resta soggetta a tassazione Irpef, come qualsiasi altro reddito. L’Inps eroga l’assegno già al netto delle imposte, trattenendo direttamente le somme dovute.
Le principali voci fiscali sono:
- Irpef, calcolata con aliquote progressive in base agli scaglioni di reddito;
- addizionali regionali e comunali, che variano in base al luogo di residenza.
Più elevato è il reddito pensionistico, maggiore sarà l’aliquota applicata, con un peso fiscale che incide soprattutto sugli assegni medio-alti.
Calendario dei pagamenti delle pensioni 2026
Resta confermato il calendario ordinario dei pagamenti. Per il solo mese di gennaio 2026, la pensione sarà disponibile dal secondo giorno bancabile:
- 3 gennaio per chi riscuote tramite Poste Italiane;
- 5 gennaio per chi riceve l’accredito su conto bancario.
Nei mesi successivi, i pagamenti torneranno alle consuete scadenze.
Pensioni anticipate: cosa cambia nel 2026
Il 2026 segna una fase di restrizione delle uscite anticipate dal lavoro: Alcuni strumenti, come Quota 103 e Opzione Donna, vengono chiusi o ridimensionati, riducendo le possibilità di pensionamento prima dei requisiti ordinari. Il quadro normativo punta sempre più a limitare le deroghe rispetto all’età pensionabile standard.
Lo scenario futuro: verso il 2027
La novità più strutturale riguarda l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, che porterà a un graduale innalzamento dell’età per l’accesso alla pensione.
Lo scenario che si profila dal 2027 in avanti è orientato alla sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale, con lavoratori destinati a restare in attività più a lungo e aumenti degli assegni calibrati per non appesantire la spesa pubblica.