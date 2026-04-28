Bonus nuovi nati 2026: L’INPS ha avviato dal 22 aprile i primi versamenti relativi al Bonus nuovi nati, il contributo economico da 1.000 euro erogato in un’unica soluzione alle famiglie aventi diritto. L’erogazione iniziale è stata particolarmente rapida, grazie alla recente apertura delle finestre per la presentazione delle domande e all’efficienza del sistema di gestione delle pratiche, che ha permesso una fase di liquidazione definita “lampo”.

Il Bonus nuovi nati rappresenta una misura di sostegno alla natalità confermata anche per il 2026, con l’obiettivo di supportare economicamente le famiglie nei momenti immediatamente successivi alla nascita, all’adozione o all’affidamento di un minore. Il contributo è previsto per ogni evento verificatosi nell’anno di riferimento e viene accreditato in un’unica soluzione direttamente ai beneficiari.

Requisiti, durata e destinatari della misura

La misura resterà attiva per tutto il 2026, garantendo una copertura continua per tutte le nascite, adozioni e affidamenti che avverranno nel corso dell’anno. Le famiglie interessate possono presentare domanda attraverso i canali telematici dell’INPS, accedendo alla piattaforma ufficiale con credenziali digitali.

Per accedere al Bonus nuovi nati è fondamentale rispettare i termini previsti: la richiesta deve essere inoltrata entro 120 giorni dall’evento (nascita, adozione o affidamento). Il rispetto delle scadenze è indispensabile per non perdere il diritto al contributo economico.

Bonus nuovi nati 2026: Domande e modalità di erogazione

La domanda per il Bonus nuovi nati può essere presentata esclusivamente online tramite il portale dell’INPS, che gestisce l’intera procedura in modalità digitale. Una volta accolta la richiesta, il contributo viene erogato direttamente sul conto indicato dal richiedente, senza ulteriori passaggi intermedi.

L’avvio delle prime erogazioni dimostra la capacità del sistema di garantire tempi rapidi di pagamento, soprattutto nelle fasi iniziali di attivazione della misura. Il bonus si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di sostegno alla natalità, con l’obiettivo di alleggerire i costi iniziali legati alla nascita di un figlio e incentivare il supporto alle famiglie.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS.